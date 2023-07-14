洪水橋新盤超購近10倍

該盤於明日發售首兩張價單的全數單位，包括66伙一房、112伙兩房、5伙三房及5伙特色戶，實用面積287至498方呎，折實價440.92萬至714.4萬元，折實呎價約12,688至15,773元。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，上述為低座大樓Harbour Mansion的5樓A室，實用面積900方呎，三房間隔。買家採用建築期付款計劃入市。項目由開售至今，累沽24伙，套現逾11.6億元。

碧桂園（香港）營銷管理部總經理林曉箐指，一房買家額外支付兩萬元即可獲價值15萬元的雙層家具組合套裝優惠，自優惠推出後，已獲近九成買家選用。