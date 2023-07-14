洪水橋新盤超購近10倍
滙都I接獲兩千登記
本周末將爆發新盤混戰，當中，銷售單位數量較多的泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，經過6日的收票期，昨晚已經截票，該集團執行董事關堡林指，項目最終收近2,000張入票。按明日首輪出售188伙計，超額認購約9.6倍，即約10名買家爭購一伙。
該盤於明日發售首兩張價單的全數單位，包括66伙一房、112伙兩房、5伙三房及5伙特色戶，實用面積287至498方呎，折實價440.92萬至714.4萬元，折實呎價約12,688至15,773元。
HENLEY PARK提價重售
個別新盤備受追捧的單位提價部署重售。恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK修改價單，將一伙近日遭取消交易的低座單位提價約8%，並安排於下周一以先到先得重售。單位為低座B座3樓C室一房戶，實用面積303方呎，定價由681.5萬元上調至736萬元，即加價54.5萬元，最高折扣維持10%，最新折實價662.4萬元，折實呎價約21,861元。資料顯示，該盤由本月初開售至今，累沽約254伙，吸金逾23.9億元。
天瀧特色戶呎售3.5萬
全新盤大型開售前夕，一手交投雖較為淡靜，但仍不乏特色戶錄得大額承接。由恒地、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，昨日以3,199萬元招標售出低座單位，呎價約35,544元。
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，上述為低座大樓Harbour Mansion的5樓A室，實用面積900方呎，三房間隔。買家採用建築期付款計劃入市。項目由開售至今，累沽24伙，套現逾11.6億元。
天巒洋房4130萬重推
新鴻基地產(00016)旗下上水洋房項目天巒，昨亦以透過招標以4,130萬元重售蘇黎世大道2號洋房，實用面積2,041方呎，三房間隔，連1,493方呎花園及703方呎天台，呎價約20,235元。資料顯示，該洋房曾於2019年6月以3,803.31萬元售出，其後於2021年12月終止交易，現時成交價較一年半前高約8.6%。
瓏碧現樓示範單位曝光
碧桂園(02007)旗下的馬頭角賈炳達道瓏碧，最新向傳媒開放25樓C室現樓示範單位，實用面積281方呎，室內以現代時尚為主題設計。設計師利用層與層之間有約3.45米高的優勢，以家具於客廳上方打造「空中書房」。
碧桂園（香港）營銷管理部總經理林曉箐指，一房買家額外支付兩萬元即可獲價值15萬元的雙層家具組合套裝優惠，自優惠推出後，已獲近九成買家選用。
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