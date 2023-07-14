二手見紅 單日6宗

得寶鬆綁即蝕讓 弦海銀主盤貶近一球 樓價不斷走下坡，近年買入的私人住宅單位不少都錄得虧損，市場昨單日出現至少6宗帳面貶值個案。市區上車盤牛頭角得寶花園業主持貨逾3年鬆綁，以416萬元沽貨，帳面損失約64萬元，而屯門半新盤弦海銀主盤售出，逾4年貶值接近「一球」。

近月市場業主盤轉手持續「見紅」，利嘉閣莊雅琁稱，上述得寶花園D座中層3室，實用面積約282方呎，一房間隔，原開價440萬元，議價後減價24萬元成交，呎價約14,752元。據悉，原業主於2020年5月以約480萬元入市，現轉售帳面虧損約13.3%。

逸瓏海滙低市價5%沽 市區單幢樓長沙灣一號‧西九龍也有同類情況，美聯李健暐表示，項目2座低層B室，實用面積約521方呎，兩房間隔，成交價778萬元，呎價約14,933元。據了解，原業主持貨近5年，是次轉手帳面損失約17萬元。

抗跌力相對較弱的新界盤亦出現多宗貶值個案，世紀21奇豐廖振雄指出，西貢逸瓏海滙2座高層B室兩房戶，實用面積約592方呎，望山景，以855萬元沽出，呎價約14,443元，低市價約5%。原業主於2018年9月以907萬元購入上址，持貨近5年帳面損失52萬元，跌幅約5.7%。

美聯蔡沚錡表示，元朗錦田北PARK YOHO Napoli第25B座中層C室，實用面積約483方呎，兩房享內園泳池景，累減31.2萬元，獲區內客以748.8萬元承接，呎價約15,503元，較2018年10月購入價低約19.39萬元。

上源兩房5年跌價8% 利嘉閣黃錦鵬表示，屯門上源3B座低層A室兩房單位，實用面積約446方呎，以500萬元售出，成交呎價約11,211元。原業主持貨不足5年帳面虧蝕約43.4萬元，跌價約8%。

市況欠佳，銀主也要減價出貨，美聯梁浩文指出，同區弦海低層S室，實用面積約348方呎，叫價約430萬元，最後減價32萬元，以398萬元售出，呎價約11,437元。據了解，上址2019年4月購入價約497.6萬元，至今逾4年貶值約99.6萬元，幅度約兩成。

二手住宅市場貶值個案