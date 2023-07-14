●金管局公布，將於今日公布2023年銀色債券安排，同樣由中銀香港和滙豐作為債券計劃零售部分的安排行。據《財政預算案》公布，2023年銀色債券發行額不少於500億元。去年銀色債券保證息率為4厘，較目前不少銀行提供的定期存款利息為低，但銀行高息定存門檻要求較複雜，銀色債券對於合資格長者而言，門檻僅一萬元，仍具吸引力。