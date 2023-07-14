簡訊一覽
●金管局公布，將於今日公布2023年銀色債券安排，同樣由中銀香港和滙豐作為債券計劃零售部分的安排行。據《財政預算案》公布，2023年銀色債券發行額不少於500億元。去年銀色債券保證息率為4厘，較目前不少銀行提供的定期存款利息為低，但銀行高息定存門檻要求較複雜，銀色債券對於合資格長者而言，門檻僅一萬元，仍具吸引力。
●滙豐控股(00005)據報今年將對其在中國的資產管理部門進行重大投資，包括成立專門負責綠色資產和固定收益的新團隊，惟沒有透露投資金額。另外，滙控正探索向客戶提供碳抵銷產品，特別是來自面臨嚴格排放目標壓力的西方跨國公司。
●六福集團(00590)公布，截至6月底止季度，同店銷售按年增長62%，港澳及內地分別按年增長75%及3%，整體淨增店舖74間。
●高陽科技(00818)預計今年首5個月經營溢利按年大減約80%，料上半年之經營溢利將較去年同期的約2.012億元大減，主要是傳統支付市場進一步被數碼化支付取代。
●宏華集團(00196)披露，旗下四川宏華石油設備與內地一新客戶簽署合計約1.8億元人民幣的石油設備銷售協議，以提供特定規定之陸地鑽機產品及相關服務。
●聯合國發表報告指，去年全球公共債務急升至92萬億美元（約717億港元）創新高；過去20年全球內債和外債增加逾5倍，惟同期的國內生產總值僅增長兩倍。當中，發展中國家的負債佔全球公共債務的近30%，中國、印度和巴西的負債佔其中的70%。
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