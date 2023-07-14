絲絲講場：馬斯克成立xAI 挖角備戰

好多公司都會喺新計劃加入人工智能（AI）元素，表面係話提升競爭力，暗地裏係要坐順風車提振股價。SpaceX創始人馬斯克近日就宣布成立「xAI」公司，原因有啲「玄」，話成立目的係要「了解宇宙真實本質」喎！

其實類似嘅說話，馬斯克4月時已講過，佢仲提出「AI會唔會毀滅人類」嘅問題，話「一個關心理解宇宙嘅AI唔太可能滅絕人類，因為我哋都係宇宙中有趣嘅一部分」。

似向巨企挑機 現時xAI係一間獨立嘅實體，但就會同Twitter、特斯拉（Tesla）等同系公司有密切合作關係。呢間新公司入面嘅工作人員唔少喺世界著名嘅AI公司任職過，例如DeepMind、OpenAI等，所以坊間推斷，馬斯克成立呢間新公司，係要睇住呢啲巨企對手嚟打。

咁啱得咁橋，尋日中國外交部例行記者會就有人引用馬斯克話，內地當局有意成立監管AI嘅國際合作架構作出提問，不過發言人好似未有相關嘅回應準備，只係強調中方重視AI發展與治理，願同國際社會就AI安全治理加強溝通交流。

老實講，依家中美關係唔多好，兩者競爭已蓋過合作，點樣就AI發展形成到國際監管合作，不無疑問。

余絲韻