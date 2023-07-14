內地娛樂及媒體業2027年收入料3.7萬億

內地近期興起「消費降級」，造就娛樂產業迎來小陽春見復甦動力，其中內地電影《消失的她》票房突破30億元人民幣，令市場喜出望外。會計師行羅兵咸永道發表的《2023至2027年全球娛樂及媒體行業展望》，預期內地娛樂及媒體行業至2027年收入將達4,799億美元（約3.74萬億港元），未來5年複合年增長率為6.1%，高於全球的3.5%。

電影票房5年增長率23% 電影收入方面，羅兵咸永道預計，內地至2027年將達132億美元（約1,029億港元），未來5年複合年增長率為23.77%，惟票房仍以本土電影為主。

該行認為，隨着中央監管政策明朗化，內地互聯網廣告市場增速未來數年漸趨平穩，至2027年相關市場規模可達1,464億美元（約1.14萬億港元），又以串流內外互聯網廣告是增速最快，複合年增長率達15%。而「Z世代」（1995至2010年出生）漸成主流，對廣告需求偏向定制化、個性化、精緻化，因此互聯網廣告較傳統廣告行業更具優勢。

至於內地另一大娛樂支柱電玩遊戲產業，該行指直至2022年底，玩家總數已達6.64億，總收入料以13.1%的複合年增長率持續，並於2027年達1,155億美元（約9,009億港元）。其中，社交/休閒類遊戲是最主要的收入領域，料在2027年佔內地電玩遊戲總收入比重達91%。9月杭州亞運新增8大電競項目，也為行業帶來正面影響。

估港同業今年收入升5% 該行又提及，虛擬現實作為新一代消費電子產品，距離大規模商業化應不遠矣，有望帶動新一輪科技行情，惟人工智能生成內容（AI Generated Content）下游應用產品仍處於探索階段。

香港娛樂及媒體行業方面，該行料今年收入按年微增5.55%至97.6億美元（約761億港元），2027年收入將達110億美元（約858億港元）。