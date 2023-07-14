南韓續凍息 明年或掉頭減

南韓央行昨日宣布，維持政策利率在3.5厘不變，符合市場預期，因通脹繼續向政策目標回落，這是該央行連續第4次會議維持利率不變，市場預計年底前將繼續按兵不動，明年首季或減息0.25厘。

南韓自2021年8月開始加息以壓抑通脹，截至今年1月累計加息3厘。雖然今次議息會議繼續維持利率不變屬市場預期，惟韓圜兌每美元表現仍偏軟，昨曾報1,268.56，跌0.32%。

上月出口跌幅逾13年最大 事實上，去年南韓經濟一直走下坡，加上美元偏強，韓圜走貶，而中美惡鬥大大影響半導體與電子消費品供應鏈及需求，種種不利因素令南韓去年以美元計的名義國內生產總值（GDP）排名被踢出全球10大之列。

南韓央行公布，以韓圜計價，6月出口物價按年跌14.7%，是2009年10月以來最大跌幅；進口物價按年跌15.7%，連跌5個月，是2015年4月以來最大跌幅，反映輸入通脹壓力有所紓緩。

不過，上半年南韓股市表現不致太差。南韓CXO研究所數據顯示，南韓股市上半年總市值增加377萬億韓圜（約3,000億美元）至2,388萬億韓圜，增幅為18.7%；上半年市值有增長個股佔68.1%，當中增幅至少達到一萬億韓圜的有51隻，市值縮水的個股則佔30.7%。期內，三星電子總市值從331萬億韓圜增至431萬億韓圜，為增幅最大的個股；緊隨期後的是LG新能源及SK海力士。

此外，據報南韓金融監督委員會（FSC）近日宣布將實施新的企業財報規定，要求發行或擁有加密貨幣的企業，必須在財報中提供加密貨幣揭露細節，料明年1月生效。