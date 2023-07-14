IEA削全球需求增長預測 油價仍靠穩

全球經濟衰退迫在眉睫，國際能源機構（IEA）今年來首度下調年內全球石油需求增長預測22萬桶至每日220萬桶，明年更削半至每日110萬桶，以反映歐洲等發達地區對原油需求仍然低迷，以及新能源汽車普及化和能源效率提高的影響。不過，消息未對國際油價造成壓力，紐約期油及布蘭期特油昨日曾分別升0.28%及0.36%，每桶報75.96美元及80.4美元。

IEA又表示，中國將佔今年需求增長的三分之二以上，預計中國經濟將會加快復甦。美國方面，能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）最新表示，當局將會填補已釋放的戰略石油儲備，但由於美國總統拜登本屆餘下任期不足18個月，不確定能否在拜登現屆任期完結前完成。

制裁無效 俄油曾越60美元 另邊廂，俄烏戰事已經拉鋸了一年半，惟西方國家對俄羅斯原油出口制裁似乎未見奏效。據商品研究機構Argus Media資料顯示，俄羅斯基準石油烏拉爾原油（Urals Crude）周三升穿每桶60美元，每桶60.78美元，高於七大工業國的俄油價格上限。總部在倫敦的能源數據和顧問商Energy Aspects認為，這意味俄羅斯成功建立影子船隊，透過西方以外的保險選項及支付渠道，助其繞過西方國家的制裁行動，以較高價格出口原油。美國財政部聲明則表示，正在密切關注市場是否存在違反價格上限情況。

與此同時，市場近日亦「翻撻」聯合國建議，指倘若俄羅斯延長本月到期的黑海糧食出口協議，便容許俄羅斯農業銀行（Rosselkhozbank）子公司接連國際支付系統環球銀行金融電訊系統（SWIFT），方便俄羅斯收取向外國買家出售穀物及化肥的收入。聯合國發言人回應稱，秘書長古特雷斯的確曾致函俄羅斯總統普京，提出延長協議的建議，惟俄方暫未有回應。