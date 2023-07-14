遭申破產重整 富力否認資不抵債

富力深夜發公告指，尚未收到與被指控申請相關的任何法院文件。公司正就金額約2,000萬元人民幣的若干票據糾紛與申請人進行協商，未達成和解協議，並且公司不存在資不抵債情況，經營活動正常。公司將尋求法律措施，堅決反對申請，又正與申請人積極協商，有信心可解決。富力股價昨日升2.5%，收市報1.23元。

野村降龍湖目標價14% 日資券商野村發表報告指，龍湖上半年歸屬合約銷售額按年升16%至656億元人民幣，雖然銷售復甦步伐合理，但公司仍難免會受到整體房地產行業低迷的影響。

該行將龍湖今年至2025年盈利預測下調1至8%，每股資產淨值（NAV）預測下調0.2元至57.8元，如加上股價較NAV折讓由擴大10個百分點至40%的話，目標價削一成四至34.7元，但維持其「買入」投資評級。

內地樓市不濟，但地方政府還是要繼續賣地來維持財政收入。廣州番禺區就舉行土地推介會，涉及當地12幅住宅用地及7幅商業用地，當中兩幅住宅地有望年內推出，據報是次共有逾40家內房出席推介會，包括保利集團、粵海、珠江實業等。