凱雷等擬售部分麥當勞中港業務

面對融資收緊和市場波動，再有投資者擬重組中港資產。外媒報道指，凱雷集團（Carlyle Group）和中信資本旗下私募股權投資部門信宸資本（Trustar Capital），擬出售部分麥當勞香港及內地業務股權，涉資40億美元（約312億港元），料年底前敲定協議。

報道指，凱雷集團及信宸資本已就該項交易，與新加坡政府投資公司（GIC）及阿布扎比主權財富基金Mubadala Investment進行接洽，整個業務估值高達100億美元。據報兩者股東已同意出售計劃，並計劃在今年末季落實具體協議。

中國東盟貿易望達萬億美元 麥當勞於2017年以約17億美元的作價向凱雷及信宸資本出售約80%內地和香港業務股權，該業務當時估值高達20.8億美元，凱雷和信宸分別持股28%和42%。此後，麥當勞在內地門店數目增加一倍，達5,400間，在香港亦有250間，而麥當勞亦計劃今年在內地再開店900間。

企業在中港市場的投資擬因應環境有所調整，惟這無礙中國繼續加強與區域經貿的連繫。內地當局表示，就「南海行為準則」案文的二讀成功，支持各方就指導方針早日達成共識，中國和東盟正在積極推動自貿區3.0版的談判，推動《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）全面生效，共同做好自由貿易和市場開放的堅定倡導者；又指中國將繼續深化與東盟的全面戰略夥伴關係，為各自的發展振興和地區的長期和平穩營造更為有利的戰略環境。

中國和東盟已互相成為最大貿易夥伴，去年貿易額達到9,753億美元，今年有望達到一萬億美元。