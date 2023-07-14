富達看好亞太股市 料美股短期續強勢

資產管理公司富達國際表示，對今年下半年北美、亞太區及債券市場持正面看法，但對香港、歐洲及日本市場持中性看法。

富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恒表示，上半年美股現升勢，在流動性仍然充裕和緊縮的勞動市場帶動下，有助暫緩經濟衰退風險，故對美股持較樂觀態度，短期或會進一步上升，但若果下半年出現一些負面的數據或企業展望較保守，這樣便要略為減持。

他續稱，富達自年初已看好亞太區市場，至今表現仍佳，下半年展望仍看好，因區內經濟持續受惠與其他已發展經濟體的貿易及旅遊聯繫，具增長動力。至於日本及歐洲市場，該企對這兩個市場均保持觀望態度，因近期日股表現雖理想，惟若計及日圓貶值，以外幣如美元計，仍錄得跌幅；而歐洲各行業的借貸成本攀升並開始反映對企業的影響，私人借貸亦同步收緊，歐洲的整體信貸緊縮將對經濟造成壓力，增加經濟及消費衰退的風險。

被問及中港市場，他認為港股及A股的估值確實偏低，倘若有利好消息發布，如在電動車補貼方面有新消息，從而推動零售業發展，這樣可以慢慢收集中港股票。

瑞士盈豐資產管理中國基金經理李思卉則表示，有信心今年內地經濟可實現5%的目標增長。至於美國，該企副總監趙國江稱，6月美國通脹按年回落至3%提前達標，料7月會加息0.25厘，今年第四季至明年第一季或將減息。

星展：AI驅動科技股 另一方面，星展集團投資總監侯偉福稱，目前全球出現深度衰退風險較低，同時預期加息潮終結將有利風險資產，繼續看好增長型及收息型股票，並優先選擇投資級債券作為投資組合中的收入來源。他又表示，將繼續持有大型科技股，相信在人工智能（AI）趨勢推動下，能為這些科企帶來強勁盈利並推動增長。

該企旗下CIO投資組合的資產分配中，10.5%配置於浮動利率政府債券、16.5%於浮動利率企業債券、8%於新興市場債券、現金配置為3%。美股、歐股、亞洲（日本除外）股市配置佔比分別為25%、7%、13%。