美匯跌穿百關 道指早段升逾百

各項經濟數據均預示美國通脹壓力正消退，意味美國聯儲局可能會更快退出緊縮貨幣政策，美匯指數於周四跌穿100關，低見99.96，創近15個月新低。由聯儲局編製的地區經濟表現《褐皮書》亦顯示，美國經濟活動近數周略有增長，料勢頭可持續數月，並預期通脹續降溫。

《褐皮書》指出，物價整體溫和上漲，部分地區的物價增長速度有所放緩，預期未來幾數月物價整體維持穩定或升勢較小。此外，勞工就業人數也繼續小幅度增長，工資增幅仍高於聯儲局官員認為與低通脹相符的水平。

PPI增速3年最慢 經濟數據方面，美國6月生產物價指數（PPI）按年增幅為0.1%，較前一個月回落0.8百分點，亦創下2020年8月以來新低。勞動力市場則繼續穩健，上周首申領失業救濟人數為23.7萬人，少過預期；截至前周止持續申領人數則為172.9萬人。

通脹回落意味高利率環境可能迎來尾聲，10年期美國國債孳息率曾低見3.805厘，回吐了最近一個月的升幅。不過，美國抵押貸款銀行協會（MBA）指出，截至上周30年期固定按揭利率達到7.07厘，為2022年11月以來的最高水平。

美股方面，3大指數周四早段向好，道指曾升134點，報34,482點；標指升26點，報4,499點；以科技股為主的納指升148點，報14,067點。

外媒引述消息指，Facebook母公司Meta的開源人工智能（AI）大語言模型「LLaMa」商業用版本即將推出，該產品可以幫助企業自行建構AI聊天機械人。Meta股價周四早段升1.13%。

百事上季多賺92% 百事公司公布截至6月17日止季度業績，收入按年升10.36%至223.22億美元，純利按年大增92.3%至27.48億美元，主要由於去年同期受俄烏戰爭影響，曾經錄得約13.59億美元的無形資產減值，經非公認會計準則（Non-GAAP）調整後，季內純利按年增長11.96%至28.92億美元。該公司將全年內生收入增長預測調升兩個百分點至10%，固定匯率計每股盈利增長預測調高3個百分點至12%，股價早段升0.51%。