日本7-Eleven母企上季少賺35%

經營日本及北美「7-Eleven」的日本零售巨頭Seven & i控股公布，截至5月底止季度，營業額按年增長8.3%至2.65萬億日圓，純利卻按年倒退35.14%至421.8億日圓，主要是海外業務盈利倒退及利息開支上漲累事，但維持本財政年度的業績指引不變。

自家產品佔食品收入76% 期內，Seven & i日本便利店業務營業額按年增長6.39%至2,285.35億日圓，原因是市面人流復常，即使水電煤雜費上漲，經營溢利照樣按年增長8.1%至640.88億日圓。加盟店每月經營溢利約120萬日圓（約6.78萬港元）。

日本「7-Eleven」不斷開發自家產品，尤其是快餐，主要是應對人口老化、單身家庭及職場女性與日俱增的策略。上財季日本「7-Eleven」的食品營業額按年增長7%，其中自家產品按年增長6.4%，收入貢獻達76.5%。

不過，伊藤洋華堂等大型店舖（SuperStore）業務上季經營溢利按年倒退5.76%，海外便利店業務更按年少賺52.29%至209.81億日圓。