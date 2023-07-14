迅銷賺134億破頂

業績公告顯示，集團期內收益按年升21.43%至2.14萬億日圓；經營溢利錄3,305億日圓，按年升21.94%，兩者均刷歷史新高紀錄。集團稱，將加強推進成為數碼消費零售企業，以及擴大海外業務規模，徹底轉換為以全球視野出發進行事業營運。

去季內地同店銷售增40% 由上述言論可見，海外UNIQLO為公司盈利重鎮當之無愧，事關該分部首3財季收入按年多30.46%，至1.09萬億日圓；經營溢利為1,841億日圓，按年增38.63%。其中，東南亞、南亞、大洋洲以至北美錄得收益大幅增長及溢利增長，當中新加坡、泰國、印度及澳洲業績表現強勁。

值得留意的是，大中華地區（即內地、香港及台灣）首3財季收益按年上升15.96%至4,763.31億日圓。

單看區內第三財季業績，收益及溢利同樣大幅增長，內地同店銷售淨額增長逾40%，高於預期。集團提及，隨着內地疫情受控及復常，加上氣溫由3月份回升，T恤、Polo恤衫和防紫外線等夏季核心系列銷售強勁，疊加強化庫存控制，帶動內地市場庫存下降至適當水平。

至於「土生土長」的日本市場，數據顯示，日本UNIQLO首3財季收益增加10.72%至7,097億日圓，經營溢利為996億日圓，按年下降3%。

另一方面，第三財季日本市場亦出現收益上升惟溢利下跌的情況，同店銷售淨額錄得5.5%的增長，毛利率則下降1.7個百分點，主因追加生產批次使用的即期匯率因日圓貶值幅度高於預期，導致成本率上升，同時加強處理上財年的春裝庫存所致。

預期全年純利達146億 此外，集團另一品牌GU首3季收入按年升19.63%至2,279億日圓，經營溢利升44.6%至258億日圓。

另集團最新決定調高2023財年業績預測，料全年收益總額達2.73萬億日圓，按年增長18.63%，純利則為2,600億日圓（約146億港元），按年倒退4.87%；若扣除日圓貶值因素影響，純利則升22%。

迅銷首3財季業績摘要