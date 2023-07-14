恒生首創手機App舉報可疑交易

李樺倫：推「未來銀行」冀預視客戶需求 近年數碼理財日趨普及，與此同時大眾對銀行實體分行的服務需求仍然殷切，恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫接受訪問時表示，該行一直致力為客戶提供創新及多元化的線上線下服務，當中最新推出「未來銀行」的服務概念正是預視客戶需要，希望全方位從產品、線上線下銀行服務以至分行的理財環境等，均能為客戶提供有創見的服務。

智能櫃位迎合高效理財需求 恒生本周在又一城開設新分行，設有香港首個智能櫃位，李樺倫介紹時指出，智能櫃位是該行實踐「未來銀行」服務的其中一個好例子，讓客戶一進入分行已不用如以往般需要等候櫃位服務，在大堂的智能櫃位已可處理大部分類別的銀行服務，包括以往由傳統櫃位處理的港幣、人民幣或美元現金紙幣存款，以及大部分銀行帳戶服務如更改個人資料等。

李樺倫稱，預視到大眾對分行的理財效率期望愈來愈高，這種在大堂提供輕鬆和快捷的理財體驗，不僅讓更多客戶能省卻輪候櫃位服務的時間，更能騰出更多空間，讓其他有需要的客戶更快更方便地使用櫃位服務。

近期監管機構及執法部門着力保障市民，打擊層出不窮的騙案。李樺倫指，恒生作為香港最大的本地銀行，當然積極支持及投放資源保障客戶。該行將會在本月底推出貼心簡易版Mobile App（手機應用程式），提供較簡單易用的介面，方便客戶處理基本的數碼銀行服務，迎合不同喜好和年齡層的客戶之餘，更在當中加入舉報功能，客戶如發現可疑銀行或信用卡交易即可直接聯絡職員，盡力協助阻截，避免可疑人士有機可乘。

她解釋，「未來銀行」概念具前瞻性，在致力提供普及金融和高效理財的體驗，以迎合金融大趨勢之餘，分行的理財環境甚至可持續發展亦同樣重要，所以恒生為全港首間銀行引入由科技園園區的本地創科公司研發之先進減碳系統，在又一城分行以水生微藻反應器淨化分行內的空氣，透過可持續的創新元素締造更好的未來環境。