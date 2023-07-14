人民幣中間價5連升 創逾3周高

美元匯價受壓，促使一眾非美貨幣回升，官方開出的人民幣中間價亦呈5連升！國家外匯交易中心昨公布，人民幣兌每美元中間價報7.1527元，較上日升238點子，創6月19日以來逾3周新高。滙豐銀行發表報告指，內地6月的信貸數據超預期，降低短期內再減息的可能性，加上市場期待本月可能有更多非貨幣政策的刺激措施出台，短期內有望對人民幣利率和匯價提供支持。

易綱：匯率彈性增強 美元轉弱下，人民幣匯率昨開市後小幅震盪，在岸價（CNY）官方昨收報7.1602，較上一個交易日升297點子，連升5日；而離岸價（CNH）昨曾升15點子，報7.1650。

中國人民銀行行長易綱近日發表《貨幣政策的自主性、有效性與經濟金融穩定》一文指出，近年來人民幣匯率彈性顯著增強，提高利率調控的自主性，促進宏觀經濟穩定，經濟基本面穩定又對匯率穩定形成支撐，外匯市場運行更有韌性，利率和匯率之間形成良性互動。他又指，利率政策和匯率政策首先要遵循市場經濟規律，這是保持經濟金融穩定運行，並從宏觀層面抑制系統性金融風險的關鍵。

易綱亦在文中提出3項主要工作，包括第一項搞好逆周期調節和跨周期調控，兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，把握好貨幣政策調控的力度和節奏；第二項是深化改革，持續推進利率、匯率市場化，繼續健全市場化利率形成、調控和傳導機制；第三項是加強政策協同，持續完善宏觀審慎政策框架，防範化解金融風險。

對於人民幣匯率走勢，有券商指，如果隨着美國經濟逐步受壓、美國聯儲局緊縮預期放緩，加上美匯指數走弱，而人行應對外匯大幅波動的政策工具儲備豐富，人民幣匯率有望逐步走穩甚至重回升值趨勢。但提醒短期而言，聯儲局可能會加息兩次，中美貨幣政策分歧導致中美息差倒掛加劇，美匯指數可能在高位徘徊，人民幣匯率存在一定外部壓力。

A股揚 外資136億掃貨 內地股市表現方面，在金融股及「3桶油」推動下，昨日午後愈升愈勇。滬綜指收市報3,236點，上升1.26%；深成指升勢更勁，收市報11,095點，升1.61%；創業板指數收報2,237點，升1.85%。外媒數據顯示，外資昨通過滬深股通淨買入A股近136億元（人民幣‧下同），為1月30日以來最多。

人行昨在公開市場開展50億元逆回購操作，期限為7日，中標利率維持1.9厘，之前連續7日保持20億元逆回購規模。而昨日到期量為20億元，單日淨投放30億元。