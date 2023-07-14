內地上半年晶片進口量縮18%

美國連環打壓中國半導體產業發展之際，中國亦減少對進口半導體產品的依賴。海關總署數據顯示，今年上半年集成電路（又稱積體電路，可理解為晶片）的進口額為11,191.4億元（人民幣‧下同），按年減少17%。若按數量計，進口量更按年跌18.5%，至2,277.7億件。

除了集成電路外，次一級的「二極管及類似半導體器件」進口額上半年亦按年減少14.2%，至784.1億元。中國進口半導體減少，某程度上反映出中國在減少依賴進口方面取得一定的成果。

今年5月下旬，網信辦表示，美國記憶體晶片公司美光科技的產品未能通過安全審查，並限制採購該公司的產品。

Arm計劃上市 英偉達傳入股 與此同時，美國為打壓中國的晶片產業發展，亦不斷擴大技術出口禁令，阻止中國獲得先進的半導體生產設備。美國智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）高級研究員Martin Chorzempa認為，美國的制裁同樣會波及南韓，特別是在中國設有工廠的南韓半導體公司可能會受到一些損失，因為內地廠房將難以升級技術設備，變得缺乏競爭力。這些廠房最終可能不得不出售或關閉。

不過，他形容這些制裁是一把「雙刃劍」，雖然會令在華廠的南韓企業利益受損，但長遠而言制裁也會打擊中國記憶體晶片廠的競爭力，為南韓企業帶來更多潛在市場機會。

另外，近年備受關注的英國晶片設計架構專利公司Arm正積極推進上市計劃。曾經試圖全面收購Arm遭反壟斷監管機構制止的美國無廠半導體公司英偉達（Nvidia），有傳聞指其將會投資Arm，成為「錨定投資者（Anchor Investor）」，即承諾在公司首次公開招股（IPO）流程中認購一定額度股票的投資者，形式類似於基石投資者，但認購意向確認時間更早。

外媒引述消息指，英偉達及Arm已主動聯繫美國的監管機構，以應對英偉達參與今次IPO可能會產生的潛在監管問題；又指擁有Arm的日本財團軟銀（Softbank）創始人孫正義親自參與了為今次IPO尋找投資者的工作。