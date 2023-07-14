華出口挫12% 逾3年最傷

上月進口跌6.8% 刺激經濟措施料快出爐 全球需求低迷，加大中國外貿壓力！6月以美元計價的內地出口按年銳減12.4%，為2020年2月後最大跌幅；進口亦跌6.8%，延續3月來跌勢，兩者均差過預期。分析料，主要出口目的地的經濟活動疲弱，下半年中國外貿須更依賴內需，但大前提在於政府要推出強力刺激措施以穩經濟。

上半年運俄貨值飆 中國海關總署昨公布，上月出口總值2,853.2億美元，進口則約2,147億美元，貿易順差706.2億美元，按年擴大7.3%；上半年累計出口總值跌3.2%至約1.66萬億美元，進口亦降6.7%至約1.25萬億美元，導致貿易順差擴13.7%至4,086.9億美元。綜觀主要貿易夥伴，上半年內地對歐盟、美國的出口總值分別按年下滑6.6%及17.9%；而最大貿易夥伴東盟則升1.5%，對俄羅斯更狂飆78.1%，中俄雙邊貿易於6月已達208.31億美元。

當局新聞發言人呂大良坦言，目前主要發達經濟體通脹仍處高位，地緣政治衝突持續，短期外需回暖動力不足，內地外貿穩增長仍面臨較大壓力，惟重申對下半年外貿感到既有壓力也有信心。

他續稱，上半年進出口總規模達20.1萬億元人民幣，創同期新高。若按人民幣計，出口升3.7%，進口僅微跌0.1%，第二季進出口總值亦按季增6%。上季進口、出口數量按年各升5.9%及2%，主要能源產品等進口量、汽車等出口量按年增速均逾雙位數帶動。國家能源局披露數據顯示，6月社會用電量按年增幅放緩，由5月的7.4%減速至3.9%，惟按月再升7.32%；上半年累計用電量亦增半成，增幅高於去年同期。

亞洲輸美貨櫃減13% 不過，單計6月人民幣計價的出口跌幅擴至8.3%，也是近3年半最大單月跌幅；進口亦降2.6%，為今年1月後最差，全月貿易順差4,912.5億元人民幣。大華銀行指，弱過預期的6月外貿數據，反映該行的全年外貿預測已呈下行風險，該行原預期出口跌3%及進口減2%。同時，下周一出爐的第二季國內生產總值（GDP）按年漲7.8%及按季升0.9%的預測亦存風險，也意味刺激下半年經濟增速的更多措施好可能快將登場。

外圍經濟反彈乏力，影響持續在美國港口顯現。日媒引述美國調查公司Descartes Datamyne數據顯示，6月亞洲出發往美國的海上貨櫃運輸量為147.31萬個，按年少13%，比4月及5月跌幅收窄，但由內地往美國的貨櫃上半年運輸量仍減25%，反映物流復甦比預期慢。另德國萊茵河水位再降，嚴重影響貨船航行，恐重演去年船舶可載運力下降而成本被大幅推高的一幕。截至周一止，一艘從荷蘭鹿特丹到德國卡爾斯魯厄的液態油輪駁船現貨價格已升至每噸46歐元，遠高過5年來的季節性平均值。

上半年中國多邊貿易變化