IMAX中國獲母企私有化

指日均成交量銳減 IMAX今次把IMAX中國私有化，每股出價10元，不會提高，比周二停牌前報價溢價9.64%，亦較去年底經審核每股綜合資產淨值有88%溢價。IMAX中國股價昨日復牌後上升3.07%，收報9.4元。

就私有化原因，IMAX中國指出，其股份每日平均成交量在2018年為約98.23萬股，可是今年至周一為止僅30.18萬股，流動性下降限制了公司股份對市場參與者的吸引力，亦不利公司以具備吸引力的條款籌集新資本。這番話，正正說明港股交投長期缺乏大起色，非但投資者沒趣，上市企業亦心淡離場，是不折不扣的「趕客」！

IMAX稱，IMAX中國2015年上市促進了在大中華地區的增長，又以「正值蓬勃發展」來形容大中華娛樂市場，可是以上私有化理據的潛台詞，跟今年宣布私有化的公司差不多，就是在港股市場掛牌的好處不多。

事成後，IMAX將有更大靈活性使用IMAX中國之現金，並享有潛在的稅務效益，同時省掉維持上市地位有關的行政、合規及其他相關費用，據IMAX中國2022年的年報，可省掉約200萬美元（約1,560萬港元）。另一方面，可以精簡IMAX的集團架構，進一步使大中華區的業務與IMAX的全球業務保持一致，亦能改進稅務規劃、簡化財務報告工作。