恒指飆近五百 成交1135億升35%

雖然內地外貿數據仍弱，惟中央高層日前會晤多家科網企業，並以「平台經濟大有可為」安撫他們，加上美國通脹回落幅度高於預期，緩和市場對聯儲局後續加息的恐慌，推動人民幣進一步回升。港股周四升幅擴大至接近500點，且結束之前連續16個交易日總成交額不足1,000億元的頹勢。

科技股做好 京東漲6% 恒生指數裂口高開489點，收復19,000點，其後漲幅擴至505點，高見19,368點，收市仍升489點或2.59%，收報19,350點；國企指數升2.6%，收報6,543點；科技指數升3.81%，收報4,237點。港股總成交額按日升逾35%，達1,135億元，港股通再錄逾3億元淨賣出，「北水」連續5個交易日沽貨。

上市企可疑轉移資金增 監管消息方面，香港證監會與會計及財務匯報局昨日發出首份聯合聲明，就規管證券及期貨市場加強合作，將針對上市公司以貸款為藉口，在可疑的情況下將公司資金轉移給第三方個案明顯增加的情況。

百企染藍目標無時間表 此外，恒生指數公司上周宣布會在11月進行指數季檢時，將香港主要上市的外國公司納入恒指及科技指數選股範疇，但為外國公司比重設限，恒指公司董事兼指數總監黃偉雄解釋，根據諮詢，認為外國公司入選後需額外限制在指數佔比僅15%，加上市場未清晰了解加入外國公司後對指數的影響，故初期加入權重限制。而局限主要上市的外國公司才符合候選資格，是回應市場人士希望外國公司與大中華有更多關聯性的訴求。

另外，今年6月恒指已達到80隻成分股的中期目標，黃稱會繼續朝着100隻成分股目標進發，惟未有時間表。