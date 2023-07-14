長實售波老道豪宅交易告吹 殺訂廿億

趙國雄：按市況重推 長實指，由於對方並無遵照買賣協議條款支付金額為10.38億元的第一筆部分付款及其應計利息，儘管雙方已嘗試按不損害權益基礎通過討論解決違約問題，惟未能達成解決方案，故昨日該集團已根據買賣協議向對方發出終止通知，買賣協議被即時終止，並沒收買方已支付的訂金。而是次終止買賣協議將不會對公司的業務及財務狀況，以及股東的整體利益造成任何重大不利影響。

對於21 BORRETT ROAD豪宅項目交易未能達成協議，該集團執行董事趙國雄表示甚為可惜，集團將按市況重新作出銷售安排。

反映外資看淡樓價 長實去年公布以公司轉讓形式，將該豪宅項目餘下單位及全部車位，售予新加坡華瑞資本旗下基金LC Vision Capital，估計錄得約63億元收益。作價相當於住宅單位平均呎價6.2萬元，車位每個500萬元，以及每個電單車位300萬元計算，而有關交易原定於2025年完成。

是次巨額交易取消事件，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，港島半山豪宅交易告吹，反映外資機構對香港住宅及豪宅市場後市睇法傾向保守，或預期樓價還有10%以上跌幅，故此選擇放棄交易。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，由於交易涉及金額龐大，在現時高息環境下，買方在財務上的壓力遠比開始收購時高，或因而取消交易。至於現時市場整體資金不足，部分大額交易在短期內可能會擱置，甚至取消。

資料顯示，坐落於波老道的21 BORRETT ROAD，其發展地皮於2011年6月以116.5億元透過政府拍賣投得，平均每方呎樓面地價高達26,763元。其後共分兩期發展，設有5座樓高18至22層的住宅大樓，合共提供181伙。其中，23樓1號樓王，屬於頂層連天台及私家泳池天池屋，於2021年2月以逾4.59億元沽出，成交呎價約13.6萬元，一度打破本港分層住宅紀錄及創下當時亞洲同類物業新高。