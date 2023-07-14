銀行業每年供款或多26%

存保會昨日就優化存保計劃發表諮詢文件，除了建議調高存款保障額至80萬元，又建議對供款機制作技術性修訂，以確保存保基金能夠在合理時間內達標。存保會預期，銀行業每年為存保基金的供款額平均增加26%，至於業界會否把這項成本轉嫁至客戶，要視乎個別銀行情況。

料業界每年供款7.3億 業界於在明年便開始繳納「預期損失徵費」，為「建立期徵費」的約40%。不過，因應保障額提高，諮詢文件建議讓存保會再次向業界收取「建立期徵費」，費率將維持不變。由於受保障存款總額增加，估計業界每年供款由目前的5.81億元，增至7.34億元。假設新的存款保障額在2025年初生效，存保會預期存保基金額由今年約63億元，到2027年達到82億元的新目標金額。

存保會總裁何漢傑表示，對於個別銀行而言，如果受保障存款數字較多，便要「供多啲」，至於銀行會否把成本轉嫁至銀行客戶，則要視乎個別銀行情況，也很難作監測。惟他相信，銀行定價要視乎競爭，最重要是行業有充分競爭，從而讓銀行客戶得到合理對待。

諮詢文件亦提到，若將保障額提升至高於80萬元，對銀行業造成較大財政負擔，並增加向銀行客戶轉嫁這項額外成本的可能。許多銀行客戶才剛剛走出疫情帶來的經濟陰霾，尤其是中小企，將不樂見這些額外成本。

虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）認為，若存款保障額能獲得進一步提升，全球銀行用戶將獲得更適切的保障，並更有信心體驗虛擬銀行的產品和服務，從而進一步推動香港金融科技發展。