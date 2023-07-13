美霸主義禍全球 世界經濟有排愁

近月美國拜登政府高層及美國大型企業的頭目接連到訪中國，惟至今為止，未見中美關係有好明顯改善。事實上，中國龐大的市場至今猶在，也從未有改變對外開放門戶的國家方針，變化就在於美國堅持對華發動「經濟冷戰」以鞏固自身霸權，破壞互惠互利的全球化發展基礎。若中美關係繼續惡化，世界經濟幾可肯定已過「速度極限」，進步變得困難，取而代之是景氣衰退甚至蕭條的到臨。

第二次世界大戰後，美國憑藉「油金體系」奠定美元的國際貨幣地位，成就數十載的美元霸權。美國掌握「印鈔權」，可以銀紙任印，購買各地的商品，成超級強國。可同時美國這種發展模式將製造業外判予全球各地，變相為其他經濟體帶來發展機會，中國發展成為「世界工廠」，說到底是因美國主導的全球化發展模式而來，疫前全球化趨向高峰，創造可觀產值，也是世界經濟持續增長的重要基礎。

問題是當中國發展成全球第二大經濟體，而美國內部經濟包括長期依賴發債度日、貧富懸殊等問題愈來愈嚴重，美國政客將矛頭直指中國，並認定中國是戰略對手，必要全力阻止中國崛起。美國兩任政府向中國大打貿易戰與科技戰，基本上都是美霸主義一脈相承。

不過，貿易戰5年過去，中國仍是全球最大的貿易國，依然與世界各地做生意。即使美國拉幫結派搞技術圍堵，中國的戰略科企仍在營運，亦加速技術自主化發展，不少外資科企更設法繞過政府圍堵，爭取與中國做生意，這說明美國的國策背離市場，不切實際，也注定無法達到阻止中國崛起的目的，反而讓自身的競爭力倒退，全球去美元趨勢就是最好例證。

事實上，本來全球化下，經濟貿易、文化與技術交流興旺，促進世界進步。可未來卻要走回頭路，全球化變成半球化，美國設備有美國的制式，中國設備有中國的制式，兩者無法兼容的話，區域化的產業價值無法與昔日全球化下的產業效益比較。美國擁有技術，但卻不具備勞動力和全產業鏈優勢，也沒有具吸引力的內需市場，結果技術透過產業化與市場化實現利益之路必然是崎嶇滿途，最終必將反映在美國經濟產值倒退上。

至於中國，美國發動的科技戰，確是一場難以應付的戰役，但難打亦要硬着頭皮應對，以舉國之力全力推動晶片國產化。鑑於技術突破需時，難一蹴而就，這難免會拖慢中國經濟的發展速度，但不至於令形勢完全逆轉。若年底內地科企能在5G設備晶片應用上作出突破，將會是中美科技戰一個里程碑。

美國企業不欲放棄中國市場，但美國政客以「國家安全」凌駕商業利益，限制美國企業、資金、人才在華發展，變相製造內部矛盾；美國此舉也必會招來中國反制，下月起限制半導體關鍵金屬出口，就是給美國明確的表態。若中美關係仍未見到積極性的變化，明年美國大選年，情況必然更顯複雜難解。

中美經濟展望極不明朗，世界經濟亦不會好過，低增長難維持，最怕衰退將成新常態！