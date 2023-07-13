商品分析：黃金及銅價有力再創新高

油、銅和黃金價格近期繼續整固，為中線重拾升勢建立基礎。在原油市場，美國宣布增購戰略石油儲備，提振了油價。銅市場情緒改善，庫存下降對銅價提供支撐。金價處整固階段，預計一旦確認美國利率見頂，金價有力再創歷史新高。

美增購儲備 提振油價 美國能源部上周五宣布，將在10月和11月合共購買額外600萬桶原油儲存至戰略石油儲備，這將使其全年購買量增至約1,200萬桶。美國能源部同時表示，將根據市場條件購買更多的儲備石油，這一消息帶動紐約期油上周五曾升至每桶73.9美元，短期或嘗試挑戰自5月以來的67至75美元之間區間頂部。

由於全球經濟增長放緩憂慮持續，油價近期一直在這個狹窄的價格範圍內波動，沙特阿拉伯為了支撐價格而願意犧牲收入和市場份額，已成功發出信號，阻止油價出現更大的調整。然而，油價恢復的時間將受到備用產能水平的限制，這些產能水平已經準備好應對任何需求增加，特別是來自關鍵的中東產油國。沙特目前的減產量為每日約100萬桶，全球備用產能約為600萬桶。

銅價在第二季大部分時間都處於防守狀態，因中國經濟復甦不似預期，令市場對銅需求強勁反彈的期望受到挫折。此外，全球製造業採購經理指數連續10個月低於50的收縮水平，亦加深了對銅需求的擔憂。然而，在6月份商品交易所監控的庫存下降至5個月低位，料有助支持銅價。

儘管對中國經濟復甦的強度有些失望，但上半年精煉銅需求仍按年增長11%，中長期而言，無論是否有額外的中國刺激經濟措施，未來幾年全球綠色轉型主題將繼續為綠色金屬提供強大支持，其中銅更是電池、可再生能源發電、能源儲存和電網升級中需要的最佳導電金屬，預計銅價在明年可再創新高。

美息快見頂 白銀看俏 自去年11月以來的強勁上漲後，金價在上季處於整固階段，短暫觸及新高後回落。目前的情緒受到最近股市上漲和美國國債息孳息率上升的挑戰，短期可能在每安士2,000美元以下橫行。預期美國利率在通脹率回落到3%以下前先行見頂，令實質利率回調，促使美元走弱，加上持續的央行需求、地緣政治風險及新經濟秩序，黃金和白銀仍可看好。一旦市場確定利率已達到高峰，金價有潛力突破2,100美元。

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝（上述僅為市場資訊提供，不構成投資建議）