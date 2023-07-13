居屋減價：康山已補價735萬沽 高位跌30%

樓價從高位不斷下滑，做價曾達千萬元的鰂魚涌居屋康山花園三房戶，已補價自由市場跌至「7字頭」有交易，屋苑一個同類移民盤僅以735萬元售出，較高位跌價約三成。

中原楊文傑表示，上址為9座低層B室，實用面積約592方呎，望太古城中心，原業主早前已移居外地，原叫價808萬元，已低市價約5%，放盤約3個月，最終累減73萬元售出，呎價只有約12,416元，做價大幅低市價約13.5%。

消息指，同屋苑4座高層同面積三房戶近日以820萬元易手。事實上，康山花園三房單位自由市場做價，高峰期間曾錄多宗1,000萬元或以上成交，2021年期間同類做價曾見近1,089萬元。

天盛苑削50萬易手 天水圍天盛苑也有已補價三房戶大手減價售出。利嘉閣蕭啟諾稱，屋苑D座中層2室，實用面積約597方呎，累減50萬元，以600萬元成交，呎價約10,050元。

未補價第二市場亦不乏降價成交。世紀21奇豐吳元利指，沙田居屋愉田苑D座高層2室兩房戶，減價22萬元，成交價358萬元，呎價約7,412元。單位2015年6月購入價約333.8萬元，至今只升值約7.2%。

此外，中原楊明儀指出，上半年整體二手居屋買賣登記錄3,778宗，總成交額約173.67億元，較去年下半年上升約70.8%及64.8%。