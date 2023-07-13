二手慘況：港景峯傳撻訂 1660萬重推

政府放寬按揭成數後，二手樓市未見受惠，市場再錄買家撻訂個案，尖沙咀港景峯有單位於7月初以1,645萬元售出，惟市傳交易已經取消。青衣明翹匯本月錄約3宗買賣，全屬損手個案。

市場消息稱，尖沙咀及九龍站一帶二手屋苑，7月原先錄得一宗買賣，為港景峯3座中層戶，實用面積約750方呎，本月初獲買家以每方呎約21,933元買入，但最終唯一的交易都已取消，現叫價1,660萬元重新放售。

薈蕎5年帳貶29% 青衣二手交投插水，只錄約10宗買賣，按月少逾30%。中原黃國強稱，包括明翹匯1A座高層G室一房戶，實用面積約299方呎，最初開價600萬元，最終售485萬元，呎價約16,221元，累減115萬元或約19%，原業主2019年底一手購入，帳面蝕34.6萬元，單位貶值約7%。

銀主都以低價出貨。該行敖國偉指，沙田薈蕎2翼中層B1室同類放盤，實用面積約425方呎，兩房間隔，以約680萬元放售，成交價639萬元，呎價約15,035元，較2018年4月購入價帳面低約260萬元或約29%。

傳統豪宅都錄貶值個案。資料顯示，中半山帝景園5座中層戶以6,000萬元登記沽出，約5年帳面貶值400萬元。

二手樓價回落，業主劈價吸客，市區私樓做價險守200餘萬元。富誠地產周永鋒稱，黃大仙萬寶大廈低層D室一房收租單位，實用面積約262方呎，去年11月開價330萬元放售，累減110萬元，減幅約33%，以220萬元成交，呎價約8,397元，重返2014年水平。

市場再有代理行收窄住宅樓價升幅預測。高力亞洲估價及諮詢服務執行董事周若瑜稱，上半年樓價雖錄增長，但下半年或有下跌趨勢。該行修訂全年中小型私人住宅樓價預測，由原先料升約2至6%，縮窄到全年看升約1至4%。

最新二手市場成交個案