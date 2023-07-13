油塘一手盤或下周開價

該集團營業部首席經理郭子威透露，為配合政府的「搶人才」措施，價單將會推出針對外來人才的「愛才計劃」，將為該類買家提供額外5%折扣優惠。集團營業經理陳詠慈稱，首張價單預計提供不少於132伙。分兩期發展的親海駅，率先推出涉及658伙的第2期，戶型涵蓋開放式至三房間隔，景觀以維港海景及內園泳池景為主。

必嘉坊‧迎匯16戶減價 發展商昨日披露該期數的戶型布局圖，由第2A座、第2B座及第3座組成，開放式戶由210方呎起，一房及兩房單位分別有232伙及228伙，合計佔整體供應約70%。第3座所有單位屬特色戶，共提供28伙兩房複式連花園戶或連天台戶。

同系鰂魚涌THE HOLBORN公布價單5號，提供50伙，折實平均呎價約25,749元。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，價單售價差異主要反映坐向及景觀因素。新一批單位包括40伙一房戶及10伙兩房戶，折實價580.33萬元起，呎價22,669元起，並將於周日發售當中28伙。

EIGHT STAR累沽33戶 太地的灣仔EIGHT STAR STREET現樓複式單位昨日首度曝光。太古地產董事住宅業務杜偉業表示，該盤提供37伙，累售33伙，套現約7.02億元，平均成交呎價約38,983元，尚餘4伙正在發售，折實售價4,193萬至7,068.2萬元。

發展商昨日開放其中3伙待售單位予傳媒參觀，包括全盤唯一的連天台特色戶，為23樓A室複式戶，實用面積1,198方呎。下層屬客飯廳，附連家具，連32方呎露台。上層為寢區，共設3間睡房。內置樓梯連接面積660方呎的天台，擺放燒烤爐及梳化，另備有按摩池。

柴灣項目提供850單位 同系柴灣前中巴車廠項目將分兩期發展，合共約850伙，提供一房至四房戶，正進行上蓋工程，預計2025年落成，部署明年以樓花推售。

滙都I銷售廳睇樓氣氛不俗。 EIGHT STAR STREET的23樓A室實用面積1,198方呎，屬全盤面積最大單位。 杜偉業