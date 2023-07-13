簡訊一覽
●英皇鐘錶珠寶(00887)預計，截至今年6月底止半年將錄得不少於1.8億元之純利，按年大升逾一倍，主要是內地的零售表現非常理想，以及旅遊復常使港澳的高檔消費重拾升軌，以致總收入上升超過40%，以及受惠於營運槓桿效益。
●味千（中國）(00538)公布，截至2023年6月底止3個月於中國餐廳業務的同店銷售按年增長45.3%；相關業務銷售按年增長73%，主要是去年同期疫情期間銷售下滑致比較基數較低所致。
●德昌電機(00179)截至今年6月底止季度營業額9.54億美元，按年增長14%；季內匯率變動為集團營業額帶來1,200萬美元的不利影響；未計入外匯變動及去年10月收購Pendix GmbH之八成權益的影響，營業額增長約為15%。如未計外匯調動影響，汽車產品組別營業額按年增加1.51億美元或23%。公司計劃在今年11月公布半年業績時更新全年銷售增長指引。
●香港交易所(00388)宣布，周健男將於7月18日加入，擔任內地業務發展主管，並成為管理委員會成員，將領導港交所與內地主要監管機構和合作夥伴的合作；現任內地業務發展主管毛志榮將轉任新設立的中國大宗商品及大灣區戰略顧問；二人均將向聯席營運總監陳翊庭匯報。
●中石化油服(01033)預計，截至今年6月底止半年純利3.26億元人民幣，按年增加62.8%。
●億達中國(03639)披露，今年6月及上半年之合約銷售金額分別為2.28億元人民幣及9.36億元人民幣，按年分別增長72.72%及下跌8.05%。
●香港出口信用保險局的2022至23年度年報顯示，期內受保業務總額為1,125.23億元，按年減少16.1%；收入2.6786億元，溢利為2,350萬元。3大受保市場為美國、中國、英國。受保產品方面，電子產品為最大受保產品類別，業務總額按年下跌35.2%；紡織及成衣和電器則分別上升6.8%和下跌21.7%。
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