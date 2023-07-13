●香港出口信用保險局的2022至23年度年報顯示，期內受保業務總額為1,125.23億元，按年減少16.1%；收入2.6786億元，溢利為2,350萬元。3大受保市場為美國、中國、英國。受保產品方面，電子產品為最大受保產品類別，業務總額按年下跌35.2%；紡織及成衣和電器則分別上升6.8%和下跌21.7%。