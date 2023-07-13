絲絲講場：Keep揭上市冧巴秘密
新股市場近期轉趨熱鬧，尋日由內地健身資訊平台Keep(03650)接力掛牌。唔講唔知，原來公司股份代號內含「密碼」！
寓意一年365日健身
原來「0」字用普通話讀「líng」，同「練」字讀音「liàn」相若，玩晒諧音，認真搞嘢。「365」則代表一年365日，加埋就係一年三百六十五日，日日Keep住健身練習。公司創始人、董事會主席兼首席執行官王寧進一步解釋，其實無論係健身、創業，做任何事要成功，最緊要堅持，呢個亦係公司「Keep」嘅信仰同精神咁話。
首掛Keep到招股價
Keep成立8年，就登上香港國際資本市場，王寧話公司快速成長同進步，主要靠「健康中國」國家戰略方針指引，同一眾支持者支持，未來會繼續努力，唔會辜負所有支持過、信任過、幫助過公司嘅人，誓言宏揚「Keep」精神，相信「自律給我自由」！
睇Keep尋日首掛嘅股價表現，最高見過32元，收報29元，較招股價28.92元升0.27%，又算係「Keep」到招股價喎！
人人做記者
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