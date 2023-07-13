絲絲講場：Keep揭上市冧巴秘密

寓意一年365日健身

原來「0」字用普通話讀「líng」，同「練」字讀音「liàn」相若，玩晒諧音，認真搞嘢。「365」則代表一年365日，加埋就係一年三百六十五日，日日Keep住健身練習。公司創始人、董事會主席兼首席執行官王寧進一步解釋，其實無論係健身、創業，做任何事要成功，最緊要堅持，呢個亦係公司「Keep」嘅信仰同精神咁話。