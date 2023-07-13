絲絲講場：安踏簽NBA艾榮代言兼做創意官

據報，按代言協議，艾榮除咗成為安踏嘅籃球代言人，更會以安踏籃球嘅首席創意官參與個人新產品線設計，又會與唔同領域人士合作推出支線產品。艾榮與安踏合作嘅首款球鞋同埋產品線將會喺2024年首季全球發售。

不過，呢件事反而為佢造就機會，成為內地著名體育品牌嘅籃球代言人！睇吓今次合作，可唔可以實現安踏所講，能促進中西方文化融合，激發更多創意多元化，不斷打破球場同文化邊界，一齊挖掘籃球運動嘅無限可能性！