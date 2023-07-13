絲絲講場：安踏簽NBA艾榮代言兼做創意官
中國消費市場潛力巨大，消費品牌搞宣傳向來花錢都絕不手軟。最新內地體品公司安踏體育(02020)旗下嘅專業運動品牌安踏宣布，請來NBA明星球員艾榮（Kyrie Irving）做籃球代言人兼首席創意官！
據報，按代言協議，艾榮除咗成為安踏嘅籃球代言人，更會以安踏籃球嘅首席創意官參與個人新產品線設計，又會與唔同領域人士合作推出支線產品。艾榮與安踏合作嘅首款球鞋同埋產品線將會喺2024年首季全球發售。
反猶太惹議 Nike叫停合作
現年31歲嘅達拉斯獨行俠球星艾榮，曾8次入選全明星陣容、與勒邦占士一齊帶領騎士隊攞總冠軍，絕對係人氣高嘅球星。不過佢舊年因喺社交媒體發布一部反猶太紀錄片嘅連結引起爭議，除咗被當時效力嘅球隊、阿里巴巴(09988)副主席蔡崇信持有嘅布魯克林籃網隊停賽之外，就連早喺2011年同佢合作嘅Nike都叫停合作關係，並取消原定推出「Kyrie 8」簽名球鞋。
不過，呢件事反而為佢造就機會，成為內地著名體育品牌嘅籃球代言人！睇吓今次合作，可唔可以實現安踏所講，能促進中西方文化融合，激發更多創意多元化，不斷打破球場同文化邊界，一齊挖掘籃球運動嘅無限可能性！
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