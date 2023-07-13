滙豐積金平均開支比率較市場低20%

疫情改變了不少打工仔查閱及執倉強積金的習慣，趨向數碼化使用。滙豐香港退休金主管盧德芳表示，過去3年疫情期間，透過滙豐手機App查看強積金資料的活躍用戶增長率升幅達55%，疫情後（即2022年5月至2023年5月）亦錄13%升幅，活躍客戶數目達61萬。

他又提及，滙豐強積金的平均開支比率較市場低20%，滙豐是1.02%，市場則為1.33%。被問到會否再有減價空間，他指隨着2025年積金易平台（eMPF）上線，收費將會降低，現時則視乎市場情況作調整，而滙豐亦要在較後時間才會過渡至eMPF，詳情要與積金局商議。

看好中港股 估美年底減息 此外，他指留意到成員因應環球股市波動及收取周年權益報表而季節性更改強積金，今年首5個月總共有14萬個電子渠道提交的調配基金指示，惟投資組合分布平均，整體以中港股票基金較多。

滙豐投資管理分銷業務市場策略師主管歐維鈞認為，現時金融市場屬「表現不同步」，亦即已發展市場未太消化經濟衰退，估值未夠便宜，所以預期美股有下行風險及表現波動；反之印度、印尼等新興市場較有優勢，同時看好中港及日本股市，又認為後者估值及基本面吸引。

歐預期，聯儲局本月加多一次息，及至12月開始減息；又料美國今年第四季現負1至2%的經濟衰退，程度屬溫和及淺層衰退，歐洲明年亦有此情況發生。內地方面，他指，雖然通脹過低，惟中央有能力減存款準備金率或減息，料會向高端產業提供稅務優惠等針對性政策，而內房問題亦已反映在其低迷股價之上，高質內房債可看高一線。

打工仔宜採混合資產策略 在投資策略上，該行建議以「防守角度」為出發點，看好高增長亞洲地區股市、屬投資級別的亞洲債券市場，以及主攻短存續期債券。至於上述策略能否放諸強積金投資，歐建議打工仔可採取混合資產策略，「非100%全放股票，亦非100%全放債券」，並可在第四季調整投資組合。