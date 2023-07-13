港經濟添風險 恒發盈警 GOGOX傳裁員

渣打憂樓市低迷訂單弱 渣打報告指，基於今年首季經濟增長強過預期，即使今年餘下時間未見進一步季度改善，全年增長料仍達4%；故決定調高今年港經濟增長預測，此前預測增3.6%，意味第三季及第四季分別料增5.6%及6.7%，主要受惠去年同期有利的基礎，及假設內地重啟經濟在次季受挫後下半年加速。

值得留意是，該行續提及多方面的下行風險，包括本港樓市低迷；訂單疲弱，將加大出口商的去庫存壓力；以及持續存在的地緣政治緊張局勢，這可能令業務決策者維持謹慎。

針對年初至今蝕讓消息不斷的本港樓市，該行認為，只要高利率及中國經濟放緩的薄弱市場情緒不變，樓市恐難在經濟增長上作出實質貢獻。即使樓市在今年稍後時間恢復，發展商或伺機減庫存，屆時供應增加亦會限制價格上漲空間。

儘管渣打相信在出口和全球利率持續不確定的情況下，香港失業率維持在低位，對勞動力市場應注入信心，但實際上疫情後兩大經濟支柱金融、貿易的生意仍然「難撈」。快狗打車昨對裁員消息作出回應指，這次艱難決定是公司就眼前所面對的宏觀經濟帶來的挑戰，對精簡成本結構全面檢討以作為其長遠持續健康發展的結果。受影響員工約40人，公司已盡力為員工們提供適切支持，並將繼續以全球視野發展業務。

超市食物日用品需求減 經營千色店的恒基發展預期，截至今年6月底止半年將錄虧損約1,800萬元，較去年同期錄純利2,400萬元轉盈為虧，主要是位於太古城之APITA進行分階段翻新工程令其銷售額下跌，以及自去年底取消社交距離措施，令顧客對集團超級市場食品及日用品的需求減少。