港消費信心改善 仍存憂

46%家庭財務較預期好 擔心通脹衰退加息 港府本月16日將再次向合資格市民發放消費券，此前有調查顯示，香港消費者信心隨着經濟復甦改善，對家庭財政狀況感到樂觀。惟同一時間，在美國聯儲局頻頻加息、中美關係緊張及港股疲弱等因素影響之下，消費者對不少市場不明朗因素仍存憂慮，包括通脹、經濟衰退、股市波動及利率上升等。

個人信貸資料庫環聯於今年5月4日至5月17日期間訪問了910名香港消費者，並發表了第二季《消費者脈搏調查報告》。報告顯示，46%表示家庭財務狀況較預期好，較首季大增20個百分點，是疫情爆發以來最高水平。

30%擬增外出用餐旅遊開支 其中，91%指過去3個月收入增加或維持不變，比例高於首季的80%。更有半數受訪者預期，未來12個月收入將會增加，較首季的34%高出16個百分點。

由於對未來家庭財務狀況感樂觀的受訪者，按季大幅攀升28個百分點至62%，連帶消費信心亦轉趨強勁。數據提及，27%受訪者表示，他們增加非必要開支，其中三分之一指在過去3個月曾增加數碼服務、訂閱和會籍的開支，較首季高出15個百分點。而計劃增加家庭支出的消費者亦有所上升，30%擬未來3個月增加外出用餐、旅遊、娛樂等開支，首季數字則為25%。

不過，消費者對不少市場不明朗因素仍存憂慮，而通脹（58%）、經濟衰退（44%）及股市波動（37%）正正是最擔憂的議題，亦有35%指關心利率上升情況。細看變幅亦見異動，第二季消費者對股市波動和利率上升的擔憂，按季上升7個百分點及5個百分點，反之擔憂通脹和經濟衰退則跌10個百分點及7個百分點。

調查指股市升勞力供應降 如是者，擔心利率上升對信貸市場需求又有否影響？調查發現，在未來12個月，有16%人指計劃申請新居所貸款，較首季升3個百分點，亦是過去一年首次出現增幅。除了借錢買樓，受訪者對車貸需求同樣殷切，計劃申請新汽車貸款或租賃的比率上升7個百分點至16%。

與此同時，香港浸會大學工商管理學院昨日發布一項題為「股票投資回報對勞力供應有顯著負面影響」的調查，發現股票投資回報對勞力（工作產出）供應造成顯著負面影響，每當股市投資月度回報上升10%，勞力供應則降低3.8%，並選擇享受更多休閒活動。這反映投資股市雖然是許多投資者用作增加被動收入的首選方法之一，但卻影響現實經濟狀況。

換言之，據以上調查，股市好，財富效應下，不少勞動力會選擇暫時退出市場，享受人生。不過，近年港股表現一直滯後其他股市，回報率甚至在主要股市之中敬陪末座，流動性更每況愈下，理論上股市冇錢搵，打工仔就要疊埋心水，認真做好份工，應該勞動力供應充沛；可實際上，疫後香港不少行業嚴重缺工，看來除股市投資回報率之外，更多與移民潮同人口老化等其他因素有關。

過去3個月家庭收入變化 過去3個月家庭預算變化