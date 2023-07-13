抖音傳攻外賣撼美團

報道指，字節跳動與美團競爭的是「到店業務」，該經營模式是在平台上發布優惠券、代金券、門票和住宿等預訂的商家收取費用。報道指，接下來幾個月是酒店和旅遊的傳統旺季，可能成為兩間公司的競爭關鍵。

有分析認為，雖然新入局的抖音複製美團的平台可能需要一段時間，但美團的外賣配送業務的增長已大幅放緩，並指美團一直為新項目而大量「燒錢」，到店業務利潤率的下降速度比預期快，抖音要複製美團的平台並非不可能。鑑於美團的指引利潤率比抖音更低，以對抗抖音，除非此指引改變，或者公司利潤率大幅提高，否則投資者沒有理由改變看法。

螞蟻估值勁縮 淡馬錫擬約談 另一方面，據報淡馬錫投資總監Rohit Sipahimalani表示，螞蟻將與所有主要股東會面洽商，投資者亦要自行判斷取回資金，抑或繼續看好螞蟻前景。淡馬錫是螞蟻前期投資者之一，亦要約見螞蟻以了解估值大幅削減的原因，再決定是否參與是次回購計劃。