瑞銀估華信貸今年增逾10%

內地6月新增貸款3.05萬億元（人民幣‧下同），高過市場預期。瑞銀發表報告指，由於房地產活動持續疲軟，消費復甦動力偏弱，預計下半年政策支持有望溫和加碼，信貸增速可能在今年底小幅反彈至約10%。

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，6月新增貸款強於市場預期，上半年新增貸款15.7萬億元，較去年同期增兩萬億元，主要來自中長期企業貸款，又指理想情況下，今年應實現超過10%的信貸增速以推動經濟復甦。

該行估計，今年新增信貸的15至20%可能用於償還存量債務的利息支出，意味着實際流向實體經濟部門的新增信貸可能少於官方數據，又指未來幾個月政府需要加碼信貸支持，配合準財政政策的擴張，確保對實體經濟提供充足的信貸支持。

民航客運達疫前88% 中國社科院亦發表2023年第二季度《中國宏觀金融分析》報告指出，考慮到經濟復甦動力放緩和低基數效應，料第二季國內生產總值（GDP）按年增速可能達到7%左右，但按季增速大概率低於第一季，隨着擴大內需和改善預期的宏觀政策持續發力，料全年經濟增速有望實現5.5%左右。

報告又指，需求復甦帶動物價溫和回升，預計全年居民消費價格指數（CPI）和工業生產者出廠價格指數（PPI）按年增約0.7%及倒退2.3%。

與此同時，反映內地經濟景氣的民航業持續復甦向好。中國民航局指出，上半年共完成旅客運輸量2.84億人次，為2019年同期的88.2%，行業運輸生產基本恢復至疫前水平，並指將進一步推動國際航班恢復。