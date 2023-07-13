瑞銀估華信貸今年增逾10%
內地6月新增貸款3.05萬億元（人民幣‧下同），高過市場預期。瑞銀發表報告指，由於房地產活動持續疲軟，消費復甦動力偏弱，預計下半年政策支持有望溫和加碼，信貸增速可能在今年底小幅反彈至約10%。
瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，6月新增貸款強於市場預期，上半年新增貸款15.7萬億元，較去年同期增兩萬億元，主要來自中長期企業貸款，又指理想情況下，今年應實現超過10%的信貸增速以推動經濟復甦。
該行估計，今年新增信貸的15至20%可能用於償還存量債務的利息支出，意味着實際流向實體經濟部門的新增信貸可能少於官方數據，又指未來幾個月政府需要加碼信貸支持，配合準財政政策的擴張，確保對實體經濟提供充足的信貸支持。
民航客運達疫前88%
中國社科院亦發表2023年第二季度《中國宏觀金融分析》報告指出，考慮到經濟復甦動力放緩和低基數效應，料第二季國內生產總值（GDP）按年增速可能達到7%左右，但按季增速大概率低於第一季，隨着擴大內需和改善預期的宏觀政策持續發力，料全年經濟增速有望實現5.5%左右。
報告又指，需求復甦帶動物價溫和回升，預計全年居民消費價格指數（CPI）和工業生產者出廠價格指數（PPI）按年增約0.7%及倒退2.3%。
與此同時，反映內地經濟景氣的民航業持續復甦向好。中國民航局指出，上半年共完成旅客運輸量2.84億人次，為2019年同期的88.2%，行業運輸生產基本恢復至疫前水平，並指將進一步推動國際航班恢復。
社保傳籲減持地方債
另外，外媒引述消息指，內地官方養老基金全國社會保障基金理事會早前要求一些管理其資產的互惠基金檢討持倉，事後建議他們減持一些債券，包括風險較高的地方政府融資債券平台（LGFV）及民營房企。據了解，事件源於遠洋集團(03377)債價早前大跌，而社保基金關注於一家操盤基金持有大量遠洋的債券，於是指示需為較高風險的LGFV和房企債券進行「體檢」。
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