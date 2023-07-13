工行膺最賺錢中國上市企業
去年內地經濟仍備受疫情衝擊，不少中國公司受創甚深。不過，在內媒周三公布的2023年中國上市公司500強名單之中，商業銀行的吸金招財魅力依然，行業利潤總和佔榜上500家上市公司總利潤高達40%，其中工商銀行(01398)膺賺錢王！
內銀包辦前4名
事實上，《財富》數據顯示，500家上榜的中國上市公司總營業收入仍有65.8萬億元（人民幣‧下同），比一年前升逾半成；淨利潤持平在4.7萬億元；而上榜公司的全年營收門檻則接近237億元，亦按年有所提升，可見中企500強面對下行風險展現韌力。如今內地經濟增長不穩，作為最賺錢的幾大國有銀行，好大機會要讓利，在信貸和利率上更多支持企業和居民，為穩經齊出一分力。
談及內銀，高盛在本月初下調多隻內銀股目標價或投資評級之後，招商銀行(03968)率先反駁作出澄清，但據報內銀回應背後主因惹來監管部門注意。市傳國家金融監督管理總局隨即與多家大型內銀溝通，並建議內銀就大行報告作出適當回應，惟未有給予具體指導意見。報道指，此舉或反映中央在發力提振經濟的關鍵時刻，對負面的市場評論更顯關注。
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