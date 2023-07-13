工行膺最賺錢中國上市企業

事實上，《財富》數據顯示，500家上榜的中國上市公司總營業收入仍有65.8萬億元（人民幣‧下同），比一年前升逾半成；淨利潤持平在4.7萬億元；而上榜公司的全年營收門檻則接近237億元，亦按年有所提升，可見中企500強面對下行風險展現韌力。如今內地經濟增長不穩，作為最賺錢的幾大國有銀行，好大機會要讓利，在信貸和利率上更多支持企業和居民，為穩經齊出一分力。