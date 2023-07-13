經合：AI恐累27％勞工失業 專業人士高危

人工智能（AI）「搶飯碗」！經濟合作與發展組織（OECD）警告，AI讓27%工人面臨失業危機，當中不僅低技術崗位，專業人士被取代的風險更大，特別是金融、法律、醫學界人士。

報告顯示，意大利、德國和法國等成員國面對的風險更大，而英國和美國則較少。OECD就業、勞工和社會事務主任Stefano Scarpetta表示，儘管到目前為止，AI對就業市場影響有限，但可能是因為這場革命還處於早期階段，未來替代人力的潛力仍然很大，並引起勞工對減薪及失業的憂慮。

AI應用似乎是不可逆轉的趨勢，但OECD指出，AI也會帶來道德挑戰，包括數據保護、私隱、透明度、偏見和歧視等，認為有採取行動的迫切性，以確保AI帶來的好處多於風險，並敦促成員國協調應對措施，以避免「比爛」 。

事實上，為減少成本，美國科技巨頭國際商業機器公司（IBM）旗下半導體研究部門總經理接受外媒訪問時透露，正考慮使用自家設計、一款名為AIU（Artificial Intelligence Unit）、用於AI模型訓練的單系統（SoC）晶片，並應用在新一代雲服務Watson使用，以降低其雲端運算服務的營運成本。

畢馬威斥156億拓雲服務 另全球主要會計師行畢馬威表示，計劃未來5年夥拍微軟（Microsoft），並投放20億美元（約156億港元），以加強雲服務及AI等科技的支援力量，從而擴展業務領域，為公司釋放超過120億美元（約936億港元）潛在增長機會。

畢馬威國際全球主席兼行政總裁Bill Thomas表示，與微軟加強合作關係，將確保員工擁有正確的專業知識、技能和工具來克服挑戰，並為客戶提供最佳建議，有助公司成為更敏捷和有彈性的企業。