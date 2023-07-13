美核心通脹4.8%低過預期 道指高開325

美國通脹持續溫和回落，6月消費物價指數（CPI）按年升幅為3%，略低過預期3.1%和前值4%，更是2021年3月以來最小升幅。撇除食品及能源的核心CPI升幅為4.8%，同樣低於預期。美股周三早段全線向上，道指曾升325點，報34,586點；標指升49點，報4,488點；以科技股為主的納指升202點，報13,963點。

聯儲明年中或下調利率 展望美股後市，嘉信理財發表報告指出，受5月少數美國人工智能（AI）公司股價急升帶動，上半年美股收窄與落後國際股票的幅度，但認為若通脹及就業增長放緩蔓延至服務業，料下半年股市表現難以錄得同樣升幅。該行稱，下半年美國聯儲局將會加息0.25厘，又指若撇除美國經濟數據考慮因素，最快明年中才會逐步減息。

該行預期，現時AI成分股出現泡沫情況，下半年能否繼續帶領指數仍屬未知之數，而其他板塊成分股將繼續追上，拉近與AI成分股的升幅差距，又指以今年上半年標普500表現而言，料後市仍然向好。

另外，納斯達克交易所於上周五公布，納斯達克100指數將在本月24日開市前進行特別調整，並於本月14日公布調整細節，惟交易所強調不會導致任何股票被納入指數或自指數剔除，而是次調整是透過重新分配權重來解決指數過度集中的問題。

微軟購動視暴雪現曙光 企業消息方面，美國三藩市聯邦法院法官周二決定駁回美國聯邦貿易委員會（FTC）針對微軟併購動視暴雪申請的初步禁制令，理由是FTC並未證明微軟併購動視暴雪會傷害遊戲業競爭，代表微軟獲准繼續推進併購交易。上述裁決令微軟朝成功收購動視暴雪的機率倍增，不但在與美國監管機關的法庭戰中佔上風，亦令英國監管機關重新考慮併購案。有併購仲裁專家預測，微軟成功併購動視暴雪的機會率已經大幅提高到80%，而動視暴雪周二股價大漲10%至90.99美元，周三早段回吐2.1%，見89.05美元。

正積極發展AI業務的日本軟銀，據報正在考慮將日本支付工具商PayPay在美國上市，皆因公司認為紐約較東京作為上市地是更具吸引力之選，因美國的科技公司估值普遍較高，惟上市路徑仍未決定，因為現正虧損的PayPay，首要設法向投資者展示出清晰的盈利計劃。去年11月，有指PayPay的估值略低於一萬億日圓。

Recursion Pharmaceuticals宣布與英偉達（Nvidia）合作，並獲得英偉達5,000萬美元投資，公司更計劃加速開發其生物和化學AI基礎模型，消息刺激股價早段曾急飆71%，見11.65美元。