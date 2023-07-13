美匯指數創逾14個月低 每百Yen兌港元見5.611

最新出爐的美國通脹數據降溫，物價漲幅低過預期，紓緩了聯儲局加息壓力，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數隨即插穿100.78水平，創去年4月下旬以來新低。

美國國債孳息率繼續回落，10年期國債孳息率跌破3.9厘，見3.87厘，兩年期跌逾14點子至4.74厘。歐元兌美元升至1.11水平，創去年3月後新高。華僑銀行香港經濟師姜靜指，技術上美匯指數看跌勢頭明顯上升，相對強弱指標亦延續下行趨勢。

日圓受惠美日息差收窄，兌每美元周三升穿140心理大關，曾高見138.6，創逾一個月新高；每百日圓兌5.611港元。

日家庭次季通脹預期增 值得留意的是，日本央行調查顯示，第二季日本家庭通脹預期有所上升，預計物價在一年後上漲的日本家庭比例為86.3%，高過3月的85.7%，創去年6月以來最高水平。這份調查結果作為日央行確認是否可持續實現2%通脹目標因素之一，再度燃起市場對央行月底會議調整超寬鬆貨幣政策的預期。

瑞銀全球財富管理分析師認為，美國經濟衰退的避險需求將推動日圓走強，預計日圓將在今年結束時升值近9%，至128兌每美元。反觀美國銀行預計，圓匯至今年底將小幅下跌3%至145，但隨着更廣泛的經濟衰退持續，明年日圓有升值空間。

離岸人幣勁彈420點子 在岸人民幣匯價昨午4時半收報7.1899，較上一交易日官方收盤價漲86點子，較上一日夜盤收升196點子。官方周三開出的中間價報7.1765兌每美元，較上一日調升121點子，創6月20日以來高位。不過，昨晚美國公布通脹數據後，美元走弱隨即帶動離岸人民幣兌每美元一度升穿7.17，曾高見7.1686，日內漲逾420點子，每百港元兌曾見91.54元人民幣。

有交易員認為，內地經濟基本面仍未出現明顯改善，短期內人民幣再升空間恐有限。

此外，英國工資增長數據強勁，令英倫銀行加息壓力增加，推動英鎊升至近15個月新高，昨高見1.3002美元。