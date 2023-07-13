恒指3連揚 重越10天線 科網股做好 美團飆4%
人民幣匯價連日反彈，帶動港股連續第三日上揚，周三重越10天移動平均線（現處18,858點），收報18,860點，升201點或1.07%。
恒指昨高開137點後，最多漲272點，高見18,932點，午後在10天線爭持。國企指數收報6,377點，升82點或1.3%；科技指數報4,081點，升78點或1.96%，港股總成交只有839億元，為連續16日低於1,000億元以下。「北水」經港股通淨流出7,349萬元。
巨星傳奇暗盤帳賺$710
今日首掛、以歌手周杰倫概念為賣點的藝人知識產權（IP）管理公司巨星傳奇(06683)昨日暗盤做好，於輝立交易場收報5.67元，較每股定價4.25元，高33.41%，一手500股料帳賺710元。巨星傳奇公開發售部分錄超購約11.99倍，認購一手中籤率為30.02%，最少申請7手才穩獲一手。
港元隔夜拆息跌穿4厘
至於港元拆息普遍向下，隔夜拆息跌穿4厘水平，按日回落38點子至3.993厘，為近一個月低。一周及兩周分別回落逾9點子，至4.787及4.823厘。一個月拆息按日微升0.17點子，至4.967厘。一年期拆息按日升約2.9點子，至5.178厘，是1月9日之後新高。
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