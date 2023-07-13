恒指3連揚 重越10天線 科網股做好 美團飆4%

港元隔夜拆息跌穿4厘

至於港元拆息普遍向下，隔夜拆息跌穿4厘水平，按日回落38點子至3.993厘，為近一個月低。一周及兩周分別回落逾9點子，至4.787及4.823厘。一個月拆息按日微升0.17點子，至4.967厘。一年期拆息按日升約2.9點子，至5.178厘，是1月9日之後新高。