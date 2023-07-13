新西蘭凍息 廿個月首次 澳洲擬續加 盡早遏通脹

全球通脹壓力有所緩減，各大央行開始調整加息速度。新西蘭央行昨日宣布，維持指標利率在5.5厘不變，乃當地經歷20個月加息周期後首度暫停加息，符合市場預期。惟澳洲央行行長暗示仍有需要加息，以讓通脹在合理時間內實現目標。

新西蘭央行的聲明表示，把官方隔夜拆款利率（OCR）維持不變，利率正在如預期般限制支出及降低通脹壓力，又指「消費者支出增長已放緩，住宅建設活動亦下降，而樓價已回到更可持續的水平」。不過，貨幣政策委員會認同，在可見的未來，利率需保持在限制性水平，以讓通脹重返1至3%的目標範圍內。

澳央行明年起減少議息 分析認為，新西蘭央行已採取足夠措施控制通脹，但依然要保持謹慎，預期利率最快要到明年5月才有條件下調。根據會議紀要，委員會預計到明年下半年通脹率將降至央行目標範圍內。

至於上周宣布維持利率在4.1厘不變的澳洲央行行長洛威解釋，乃需要時間來評估過去加息的影響，但委員會相當清楚，貨幣政策的運作存在滯後性，而至今緊縮政策的全部影響尚未顯現，不排除需要進一步收緊貨幣政策，這將取決於經濟及通脹。至於澳洲聯邦銀行預估澳洲下月宣布加息至4.35厘。

洛威的7年任期將於9月中旬屆滿，澳洲財政部長查默斯表示，很快便會與政府討論是否延長洛威的任期或者另覓接班人。市場普遍預計洛威將被取代，但更換時間尚未確定，而澳洲央行明年開始每年議息次數將由11次減至8次。

加國憂物價2025才達標 加拿大央行一如預期加息0.25厘至5厘。聲明指，勞動力市場維持緊張、房地產市場回暖等，愈來愈多數據顯示需求過多及核心通脹高企問題更加頑固，預期消費者物價指數（CPI）明年徘徊在3%左右，到2025年中才能重返2%目標，這比起之前預測還要慢。該央行又估計，今年下半年及明年上半年經濟放緩，今、明兩年經濟將分別增長1.8%及1.2%，明年或步入溫和供應過剩狀態。