全球經濟危 5年內續低迷

IMF估GDP僅年升3%少過平均值 籲各國留錢應急 上月美國通脹降溫超乎市場預期，也許令市場暫時鬆一口氣。不過，經歷新冠疫情、中美鬥爭及西方央行把息口加至金融海嘯前高位後，世界經濟早已變得不一樣。國際貨幣基金組織（IMF）重申，未來5年全球經濟增長會顯著減慢，恐窒礙全球資本流動。亦有國際資產管理公司提醒，不能對通脹升溫的風險掉以輕心。

IMF總裁格奧爾基耶娃稱，未來5年全球經濟生產總值（GDP）增長僅得3%，比長期平均低0.8個百分點，因此呼籲各國政府，尤其是新興經濟體，需要收緊財政政策，以控制債務水平，降低通脹，而且一旦通脹揮之不去，融資環境將進一步收緊，繼而衝擊資金流動。言下之意，就是政府應審慎理財，並為日後潛在的經濟困局預留的彈藥，國際資本隨時令局勢更複雜。

該機構對英國的經濟評估，某程度上也是發達國家前景的縮影，事關其評論當地生產力增長呆滯用上「一如其他發達經濟體」一語。然而，風險依然頗大，尤其是工資和定價引致的物價壓力大於預期，萬一通脹比預期頑固，英倫銀行恐再加息，並使息口在高位徘徊更長時間，降低通脹是實現經濟持久穩定和增長的必要前提。

英銀行壓測 大行全過關 英倫銀行則表示，英國暫時扛得住加息的影響，但承認該行過去一年來不停加息，對經濟活動的影響需要一段時間始能完全反映。基金公司駿利亨德森亦指，全球最大上市公司上一財政年度淨債務大增4,560億美元，以固定匯率計達到7.8萬億美元，增幅和餘額俱創新高，就算情況不至於太令人憂慮，企業信貸質素勢將倒退，速度視乎勞工市場及服務業有多堅韌。

內地托市料首重保就業 不過，IMF對全球經濟未來5年前景不太樂觀，原因恐怕還有中國經濟放緩。財富管理公司諾亞國際的首席投資官蔡清福稱，難以預料本月的政治局會議推出甚麼措施谷經濟，可是一旦力度不及市場預期恐令投資情緒更加悲觀。現時內地最大問題是年輕人失業、就業不足，嚴重影響消費及經濟，所以相信當局亦視「保就業」為重要議題，從這方面着手「谷經濟」。

蔡坦言，目前港股估值「好低好低」，建議投資者可借機吸納具增長潛力的股份，持貨兩至3年，特別看好科技板塊，又指螞蟻集團被判罰款意味內地監管終告一段落，「政策不明朗終於明朗了」。不過，他提醒，環球投資者正低配中資股票，並轉投印度和「終於瞓醒」的日本股市，資金流入終歸看能否獲利，中資股的轉捩點暫時未出現。

摩根資產管理環球多資產策略師盛楠表示，反映全球股市表現的MSCI所有國家全球指數，市盈率處於15.5倍，跟10年平均值相若。即使經濟衰退的風險有所緩和，盈利預測下調周期亦已屆尾聲，該行對股票的投資評級也只是由「低配」升至「中性」，並稱通脹重新升溫乃今年及明年最明顯的風險。

全球實質經濟增長