股市估市：港股動力不足難突破

內地6月份居民消費價格指數（CPI）按年持平，而同月的工業生產者出廠價格指數（PPI）跌幅擴大至5.4%，雙雙低於市場預期，反映經濟內生動力不足。在月底的政治局會議召開之前，市場密切關注政策風向。

新秀麗受惠旅遊需求殷 近期發改委及工信部多個部門密集召開企業座談會，惹來憧憬將有扶持措施推出。目前基本假設政策路線偏穩，並定向扶持特定產業。雖然恒生指數本周有所反彈，但成交進一步縮減，上升動力或有限，恒指料於18,000至19,500點區間上落。

事實上，由於收入快速恢復、加強折扣控制，以及產品價格提升，新秀麗首季綜合銷售淨額及經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）利潤率已超越2019年同期水平，預計第二季延續強勁復甦勢頭。現價對應2023財年預測市盈率10.5倍，低於5年平均值。該股阻力位27元，支持位20.8元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）