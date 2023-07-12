名家筆陣：內地瀕陷通縮3大原因

最近投資者談論最多的話題之一，就是內地通脹率。5月份居民消費價格指數（CPI）按年上漲0.2%，遠低於同期美國的4%或歐洲的6.1%，比其他新興國家，如印尼的4%和印度的4.3%也要來得低。而周一公布的6月份CPI更按年持平，按月降0.2%。

出口疲弱 供過於求 從對經濟的影響來看，通脹最舒適的水平大約在2至3%之間。如果通脹長期高企，不但會影響企業投資意欲，也會打擊低收入一族和依靠存款維生的人。但假如通脹太低，就會增加通縮風險，通縮有機會導致資產價格下跌和經濟收縮。由於債務規模一般不會下跌，通縮會大大減低借貸人的還款能力，增加銀行壞帳風險，進而削弱銀行借貸的意欲。

眼看目前全世界都受通脹困擾，為何中國卻背道而馳，在通縮邊緣徘徊？估計原因有三，第一，中國作為世界工廠，公司之間為了爭取生意，競爭異常激烈，更有超前投資產能的傾向。西方國家居民在疫情後，從購物消費轉向服務消費，對進口需求減少，內地廠商要填滿產能的難度便愈來愈高。供過於求，通縮壓力自然出現。

第二，能源價格高企是造成歐美通脹的一大重要因素。中國是西方國家對俄羅斯石油制裁的受惠者，可以用遠低於國際油價的價格向俄羅斯購入石油。第三，西方國家在疫情期間大量印鈔，刺激家庭消費。而中國沒有使用極寬鬆的貨幣政策，因此消費大增帶來的通脹壓力自然遠低於西方國家。

中國通脹目前似有若無，問題反而是如何避免跌落通縮的陷阱。內地的通縮壓力，除了以上所提及的3點外，部分也源自於自身需求不足。在過去數年，為減低經濟對房地產的依賴，中央收緊了對經濟的管控，但這也間接影響了民眾的消費信心。

谷消費仍有計可施 目前看來，民眾情願把資金存於銀行，也不願意拿出來消費。家庭扣除了負債之後的淨儲蓄對國內生產總值（GDP）的比率，由去年初到今年3月已經從32%升至44%。現在政府首要任務便是要鼓勵居民消費。

南韓在21世紀初，政府為刺激經濟，曾經鼓勵信用卡公司放寬其批卡要求，藉此推動民眾超前消費。雖然最後引發了信用卡還款危機，但由此也可以見到，如政府真的想推動消費，其實還是有計可施的。

假如消費力度仍然不足，便可參考美國在上世紀30年代和日本在90年代對付通縮的做法。他們都不約而同地借用了「凱恩斯主義」，透過政府從市場借入居民的閒置資金，再用於大幅投資基建，藉此推動經濟增長。位於美國拉斯維加斯市市郊的胡佛水壩便是在這一時期建成的。雖然投資基建並不一定能產生足夠動力把經濟推回增長軌迹，但最低限度，它可以一定程度減低經濟陷入惡性通縮循環的風險。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉（作者為註冊持牌人士，以上非投資建議）