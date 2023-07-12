九龍塘住宅9.6億統一業權

長沙灣舊樓申強拍 萊坊昨日承土地審裁處令推出上址強拍，項目位於義本道6號，地盤面積約2.16萬方呎，現為一幢5層高住宅，地下為停車場，1至4樓屬住宅層，提供44伙。資料顯示，該地盤原於5月進行強制拍賣，惟律師審查小業主業權時，發現有問題須由該業主自行跟進處理，終延至昨日才推拍。

此外，有財團就旗下併購項目入稟強拍，土審處近日收到今年第4宗同類申請，新個案為長沙灣順寧道308至314號公務員合作社舊樓項目，現有物業估值近1.25億元。

文件顯示，該地盤面積約4,800方呎，現為一幢樓高5層的住宅物業，於1958年落成，申請人已集合物業約九成業權。由於屬公務員合社項目，小業主沽貨須補回三分之二的地價。若將來以9倍地積比率展開重建，可建總樓面約4.32萬方呎。