產經

新盤概況：滙都I周六發售188伙

關堡林（左）稱，滙都I首輪銷售將於明晚8時截票。 關堡林（左）稱，滙都I首輪銷售將於明晚8時截票。
關堡林（左）稱，滙都I首輪銷售將於明晚8時截票。
新盤戰白熱化，兩個全新盤均於本周六作首輪銷售，共發售296伙。其中，元朗洪水橋滙都I盡推兩張價單全數188伙。
泛海集團(00129)執行董事關堡林表示，滙都I於過去4日已接獲1,557張入票，超額認購逾7倍，並將於本周四晚上8時截票。該集團營業及市務部市務經理邱英發指，首輪將發售單位包括66伙一房、112伙兩房，各5伙三房及特色單位，實用面積287至498方呎，折實價440.92萬至714.4萬元，折實呎價約12,688元起。
海盈山首輪推售108單位
由嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)的香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山，昨加推涉及45伙的價單2號，並隨即公布首輪以價單形式賣108伙，緊接下周一標售7伙。上述加推的單位折實平均呎價約28,734元，較首張價單高約2.7%。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗稱，新一批單位包括12伙一房、22伙兩房及11伙三房，實用面積394至914方呎，售價反映樓層、坐向及景觀優勢。
價單所見，加推單位折實價979.66萬至2,891萬元，折實呎價24,309至33,333元。將標售單位全屬2B座高層A室，為實用面積915方呎三房。項目首輪銷售將於本周五下午3時截票。
HENLEY PARK傳沽51戶
低價策略出擊的市區盤錄承接，恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK，昨日次輪發售82伙。市場消息指，該盤即日沽出約51伙。由本月初的首輪銷售起計，迄今共售出約247伙。
凱滙2360萬成交
項目次輪銷售於昨日下午約5時起展開，在開售不足兩小時，已有逾五成單位獲認購。當中發售的20伙低座單位即日售罄。
信置旗下觀塘凱滙昨透過招標售出第1座45樓A室，單位實用面積1,092方呎，四房連儲物室間隔，連同一個車位以2,360萬元售出，呎價約21,612元。此外，華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海以1,274.66萬元售出2B座2樓B室兩房戶，呎價約24,279元。
海盈山展銷廳睇樓人流絡繹不絕。海盈山展銷廳睇樓人流絡繹不絕。
海盈山展銷廳睇樓人流絡繹不絕。
HENLEY PARK兩輪銷售至今暫沽約247伙。HENLEY PARK兩輪銷售至今暫沽約247伙。
HENLEY PARK兩輪銷售至今暫沽約247伙。
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