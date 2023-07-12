新盤概況：滙都I周六發售188伙

新盤戰白熱化，兩個全新盤均於本周六作首輪銷售，共發售296伙。其中，元朗洪水橋滙都I盡推兩張價單全數188伙。

價單所見，加推單位折實價979.66萬至2,891萬元，折實呎價24,309至33,333元。將標售單位全屬2B座高層A室，為實用面積915方呎三房。項目首輪銷售將於本周五下午3時截票。

凱滙2360萬成交 項目次輪銷售於昨日下午約5時起展開，在開售不足兩小時，已有逾五成單位獲認購。當中發售的20伙低座單位即日售罄。

信置旗下觀塘凱滙昨透過招標售出第1座45樓A室，單位實用面積1,092方呎，四房連儲物室間隔，連同一個車位以2,360萬元售出，呎價約21,612元。此外，華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海以1,274.66萬元售出2B座2樓B室兩房戶，呎價約24,279元。

海盈山展銷廳睇樓人流絡繹不絕。 HENLEY PARK兩輪銷售至今暫沽約247伙。