油塘工廈申放寬密度 建676伙

住宅樓面25萬呎 據相關文件，該廈位於四山街18至20號，佔地約4.17萬方呎，現為住宅（戊類）地帶。發展商要求將地積比率由許可的6倍，放寬約21.7%至7.301倍，以興建兩幢樓高26層的分層樓宇，另設兩層地庫。項目住宅樓面約25.01萬方呎，並設約5.42萬方呎商業面積，作零售及幼兒中心等社福設施用途。

申請人表示，項目重建可支持油塘工業區的持續轉型，放寬地積比率有助善用土地資源，而額外的樓面將用作發展分層住宅及社會福利設施用途。

同時，該項目所提供的分層住宅單位，將會按照政府規定的單位面積下限興建。資料顯示，政府住宅地及修訂地契的私宅項目，單位實用面積不可小於280方呎，以上述擬議伙數及住宅樓面計算，每伙平均建築面積約370方呎。