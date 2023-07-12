上半年辣招稅收40億 漲76%

2023年首季物業交投回升，帶動上半年辣招稅收入增加。根據稅務局資料，期內各項物業辣招稅收金額共約40.07億元，比去年下半年大升約76%，為2021年下半年後再度回升。

該局資料顯示，今年首半年共錄1,504宗須付辣招稅的物業成交，較去年下半年的1,167宗，回升約28.9%，兩個時期均錄兩宗工商舖雙倍印花稅追收個案。

今年上半年買家印花稅收升幅最明顯，涉及稅款約13.55億元，按半年漲逾一倍，有關住宅成交錄387宗，同期漲約81.7%。

至於上半年新住宅從價印花稅及工商舖雙倍印花稅追收金額共約26.19億元，按半年增約67.8%，成交量由去年下半年859宗，上升約21.1%至今年首半年的1,032宗。

樓市炒風不再，上半年額外印花稅收及所涉宗數，分別約3,347萬元及85宗，同創11年半新低，按半年下瀉約52.2%及約10.5%。