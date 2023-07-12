5項物業拍出 涉4300萬

金管局公布放寬物業按揭成數後首個私人拍賣會共售出約5項物業，涉及成交金額共逾4,300萬元，當中，大部分為車位，最大額成交為港島跑馬地豪宅比華利山單位。

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，周二合共拍出4個車位及一個住宅單位，包括北角半山寶馬臺兩個不相鄰的停車位，均連租約拍賣，各開價75萬元，由同一買家分別以79萬元及78萬元買入，預料作收租用途。

另一個車位為元朗御豪山莊地庫雙號停車位，開價50萬元，獲兩組客競逐，最終以60萬元賣出，較推拍價高約兩成。而港島南貝沙灣南灣第2層單號電單車位，連租約以開價16萬元拍出。

比華利山低估價337萬售 他續稱，市況淡靜，推出的非住宅及細價物業較受歡迎，不過，傳統豪宅區物業也獲承接。比華利山B座高層2號室套四房戶連一個車位，推拍價3,880萬元，有兩組客出價爭購，最終以約4,080萬元售，較開價高出約200萬元，以單位實用面積約1,409方呎計，呎價約28,957元。該物業銀行估價約4,417萬元，最新成交價低約337萬元。而拍賣前則沽出西營盤時代商業大廈全層海景寫字樓。