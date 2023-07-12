中小住宅價看跌10%

新界單日7損手 滿名山輸202萬 第二季本港樓市表現沉寂，令上半年樓價升勢明顯收窄。代理行最新報告指，中小型住宅樓價於首季上升約4%後，上季回落約1.2%，令上半年增幅縮至僅約2.7%，預期下半年樓價將再跌最多一成。新界二手樓昨單日出現至少7宗蝕讓，其中，屯門滿名山單位約6年帳面貶值202萬元。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，香港樓市正經歷自2008年以來最長調整期，並尚未見底。樓價於過去20個月從高位下跌最多約15.9%。目前市場因素均不利樓市復甦，包括加息、股市波動、外圍經濟疲弱、出生率及結婚數字減少等，均影響住屋需求。

促撤銷辣招 取消壓測 曾相信，按揭息口上升，將令樓市添加壓力，而內地人才流入則主要支持租賃市場，預期中小型住宅價格下半年將下跌約5至10%。他建議，政府應撤銷樓市辣招，尤其是印花稅方面的措施，並取消壓力測試，賦予銀行彈性自行評估按揭風險。

事實上，二手樓市一直「未好過」，交投持續淡靜之餘，業主蝕讓賣樓情況十分普遍，而大單位做價亦未見受惠於新按揭措施。晉誠地產胡卓輝稱，滿名山滿庭7座高層B室，實用面積約981方呎，套三房加工人房設計，同區換樓客以1,558萬元購入，呎價約15,882元。原業主於2017年11月以1,760萬元購入，期內樓價帳面蒸發逾11%。

SEA TO SKY鬆綁即蝕讓 中原胡耀祖透露，馬鞍山銀湖‧天峰5座地下連花園戶，實用面積約700方呎，套三房設計，連約988方呎花園，開價約1,100萬元，減至1,035萬元易手，呎價約14,786元，約5年樓價帳面貶值約5.5%。

新供應持續增多，樓價受壓，半新盤業主待辣招鬆綁後即沽樓。該行伍錦基指，將軍澳日出康城SEA TO SKY的2座中層D室三房戶，實用面積約711方呎，6月以1,300萬元放售，減至1,168萬元賣出，呎價約16,428元。原業主2020年7月才以1,232.7萬元購入，約3年帳蝕約64.7萬元。

移民業主心急套現離港，推冧本港樓市。中原曾慧敬指，屯門御半山1A座低層B室，實用面積約306方呎，一房間隔，減價30萬元，同區上車客以465萬元承接，呎價約15,196元，原業主持貨約5年，因移民賣樓，物業帳面貶值近7%。

此外，新界細價單幢樓旺市時升得快，靜市時跌得更快。利嘉閣朱子華稱，元朗恆運樓中層A室兩房戶，實用面積約315方呎，附裝修，可即買即住，議價後以約325萬元成交，呎價約10,317元。原業主於2018年斥約419萬元購入，持貨不足5年帳面虧損94萬元，期內跌價約22.4%。

最新二手住宅蝕讓個案 曾煥平稱，上半年豪宅樓價升約1.3%，料下半年跌5%內。