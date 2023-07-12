簡訊一覽
●金管局昨聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，「預先批核還息不還本」計劃在本月底到期後將會展開有序退出程序，讓計劃重點過渡至協助企業回復正常還款。經聽取工商界意見，該局決定進一步優化現有的部分本金還款選項，銀行會主動向目前正在參與計劃的企業查詢會否採納有關部分本金還款安排。考慮到部分企業的「還息不還本」安排將會於計劃7月底到期後不久結束，為便利過渡，銀行會在8至10月期間繼續讓這些企業還息不還本，有需要的企業須在10月底前回覆銀行，否則原則上在10月底後要回復至正常還款。
●丘鈦科技(01478)公布，6月攝像頭模組銷售數量合計2,522.3萬件，按年跌16.2%，按月跌14.8%。當中，手機攝像頭模組銷量2,461.1萬件，按年跌17%，按月跌15.3%；另指紋識別模組銷售數量合計881.3萬件，按年升39.5%，按月升1.4%。
●龍湖集團(00960)公布，6月合約銷售額168億元（人民幣‧下同），合約銷售面積105.1萬方米，當中權益合約銷售額及面積分別佔113.7億元及70.8萬方米，較去年同期披露數據分別跌29.02%及30.24%。
●北京首都國際機場(00694)披露，上月首都機場飛機起降架次按年增2.33倍至3.22萬架次；旅客吞吐量446.39萬人次，按年增長6.87倍；貨郵吞吐量9.93萬噸，按年升12.8%。上半年首都機場累計飛機起降架次按年增1.33倍，旅客吞吐量按年增3.18倍，貨郵吞吐量則減少16.5%。
●華潤水泥控股(01313)發盈警，預告上半年純利按年減少63至68%，主要是期內集團產品售價及銷量按年下跌，及去年同期處置一家附屬公司錄一次性收益2.39億元。
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