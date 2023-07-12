●金管局昨聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，「預先批核還息不還本」計劃在本月底到期後將會展開有序退出程序，讓計劃重點過渡至協助企業回復正常還款。經聽取工商界意見，該局決定進一步優化現有的部分本金還款選項，銀行會主動向目前正在參與計劃的企業查詢會否採納有關部分本金還款安排。考慮到部分企業的「還息不還本」安排將會於計劃7月底到期後不久結束，為便利過渡，銀行會在8至10月期間繼續讓這些企業還息不還本，有需要的企業須在10月底前回覆銀行，否則原則上在10月底後要回復至正常還款。